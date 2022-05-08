METEO, PROSEGUE IL MALTEMPO IN SICILIA: DOMANI ALLERTA GIALLA SU TUTTA LA REGIONE

Prosegue la situazione di instabilità sulla nostra Sicilia per quanto riguarda il meteo. Per la giornata di domani, lunedì 9 maggio, la Protezione civile regionale ha diffuso un bollettino contenente...

L’allerta meteo gialla riguarderà l’intero territorio isolano, Siracusa e Ragusa cambieranno colore dopo la zona arancione diramata per la giornata di oggi.

Sulla scia dei giorni precedenti, in serata si prevede un ulteriore deterioramento riguardo la situazione di maltempo, mentre da domani le precipitazioni saranno “sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati“.

Rientrano in allerta GIALLA-ATTENZIONE: ZONA A Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie – ZONA B Centro-Settentrionale, versante tirrenico – ZONA C Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica – ZONA D Sud-Occidentale e isola di Pantelleria – ZONA E Centro-Meridionale e isole Pelagie – ZONA F Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia – ZONA G Sud-Orientale, versante ionico – ZONA H Bacino del Fiume Simeto – ZONA I Nord-Orientale, versante ionico