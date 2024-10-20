METEO. PROTEZIONE CIVILE: ALLERTA GIALLA PER LA SICILIA ORIENTALE PER LUNEDÌ 21 OTTOBRE 2024

Allerta Meteo per Rischio Idrogeologico: Bollettino della Protezione Civile per Lunedì 21 Ottobre 2024La Protezione Civile ha appena rilasciato il bollettino di allerta meteo valido per la giornata di...

Allerta Meteo per Rischio Idrogeologico: Bollettino della Protezione Civile per Lunedì 21 Ottobre 2024

La Protezione Civile ha appena rilasciato il bollettino di allerta meteo valido per la giornata di domani, lunedì 21 ottobre 2024, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, riguardante il rischio idrogeologico in diverse zone del territorio.

Di seguito i dettagli delle aree interessate:

Allerta Rossa (Allarme): Nessuna zona coinvolta.

Nessuna zona coinvolta. Allerta Arancione (Preallarme): Nessuna zona segnalata.

Nessuna zona segnalata. Allerta Gialla (Attenzione):

ZONA A : Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie

: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie ZONA F : Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia ZONA G : Sud-Orientale, versante ionico

: Sud-Orientale, versante ionico ZONA H : Bacino del Fiume Simeto

: Bacino del Fiume Simeto ZONA I : Nord-Orientale, versante ionico

: Nord-Orientale, versante ionico Allerta Verde (Generica Vigilanza):

ZONA B : Centro-Settentrionale, versante tirrenico

: Centro-Settentrionale, versante tirrenico ZONA C : Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica

: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica ZONA D : Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

: Sud-Occidentale e isola di Pantelleria ZONA E: Centro-Meridionale e isole Pelagie

La popolazione è invitata a prestare attenzione soprattutto nelle aree in allerta gialla, dove sono possibili fenomeni meteorologici significativi, come forti piogge, temporali e raffiche di vento, che potrebbero causare disagi e criticità, in particolare lungo i corsi d'acqua e nelle zone soggette a frane.

Si raccomanda di seguire gli aggiornamenti locali e le indicazioni delle autorità competenti per affrontare eventuali emergenze.