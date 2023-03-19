METEO. SABBIA IN ARRIVO DAL DESERTO DEL SAHARA VERSO LA SICILIA

Lungo il Mediterraneo centro occidentale è presente una debole perturbazione atlantica che dal nord Europa si estende fin sull’entroterra africano e tenderà, nel corso dei primi giorni della settimana...

Lungo il Mediterraneo centro occidentale è presente una debole perturbazione atlantica che dal nord Europa si estende fin sull’entroterra africano e tenderà, nel corso dei primi giorni della settimana, a portarsi gradualmente verso le nostre regioni, ma a causa della presenza lungo il Mediterraneo centro orientale di un promontorio anticiclonico di matrice sub tropicale il fronte perturbato tenderà ad indebolirsi ulteriormente mostrandosi però più attivo sulle regioni meridionali della Penisola e in misura più marginale sulla Sicilia, soprattutto nella giornata tra Lunedì e Martedì.

A causa invece di un’altra depressione sul nord Africa giungerà anche del pulviscolo sahariano in sospensione che renderà il cielo lattiginoso e un ulteriore incremento delle temperature.

Poi tra la giornata di Martedì e quella di Mercoledì dopo il passaggio della perturbazione, affluiranno delle masse d’aria relativamente più fredde e debolmente instabili di origine atlantica che determineranno della diffusa nuvolosità e locali precipitazioni con un calo delle temperature.

Tempo previsto per Lunedì 20 marzo

Fin dal mattino su gran parte del territorio regionale sarà presente un’estesa copertura nuvolosa per lo più di tipo stratificato, che renderà il cielo nuvoloso e lattiginoso per la presenza di una moderata concentrazione di pulviscolo sahariano in sospensione. Nuvolosità che nel corso della serata tenderà temporaneamente ad attenuarsi ad iniziare dal settore occidentale e meridionale dell’isola.

Venti deboli o al più moderati dai quadranti settentrionali.

Mari generalmente poco mossi. Localmente mosso risulterà il Canale di Sicilia.

Temperatura in lieve ed ulteriore aumento.

Tempo previsto per Martedì 21 marzo

Fin dalle prime ore del mattino si assisterà lungo il settore centro settentrionale dell’isola, ad una graduale intensificazione della nuvolosità a cui potrà essere associata della fenomenologia a carattere sparso e di debole intensità. Altrove la nuvolosità risulterà meno intensa ed avremo ampie schiarite, eccetto lungo il comprensorio etneo dove la nuvolosità risulterà più intensa e vi potranno essere delle deboli precipitazioni.

I venti tenderanno a disporsi dai quadranti settentrionali risultando da deboli a moderati con locali rinforzi lungo il settore occidentale dell’isola.

Mari generalmente poco mossi con tendenza ad aumento del moto ondoso lungo il Canale di Sicilia ed il mar Tirreno che diverranno mossi.

Temperature in lieve flessione, più sensibile lungo il settore settentrionale ed occidentale dell’isola.

Tempo previsto per Mercoledì 22 marzo

La giornata fin dalle prime ore del mattino vedrà la presenza di una diffusa nuvolosità quasi ovunque, più compatta lungo il settore centro settentrionale della Sicilia dove saranno possibili delle locali e deboli precipitazioni, mentre lungo il settore meridionale della Sicilia la nuvolosità risulterà meno compatta, eccetto lungo le aree montuose degli Iblei dove sarà possibile qualche isolato fenomeno di debole intensità.

I venti risulteranno su buona parte del territorio regionale da deboli a moderati dai quadranti settentrionali, eccetto lungo il settore meridionale della Sicilia dove proveranno dai quadranti occidentali.

Mari generalmente poco mossi.

Temperature senza grosse variazioni di rilievo.