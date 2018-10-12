METEO, SCUOLE RESTANO CHIUSE A CATANIA ANCHE DOMANI, APERTE A PATERNO'

Emanato nel pomeriggio, il bollettino della protezione che prevede pure per la giornata di domani allerta arancione, con il rischio meteo-idrogeologico e idraulico sui settori della Sicilia centrale e...

Scuole regolarmente aperte domani a Paternò, mentre scuole chiuse a Catania, “Vista l’allerta meteo “arancione” – ha scritto il sindaco di Catania sul suo profilo Facebook – prevista anche per sabato 13 ottobre, d’intesa con la prefettura e in accordo con gli assessori alla protezione civile e alla pubblica istruzione, Alessandro Porto e Barbara Mirabella, ho disposto la chiusura delle scuole per la giornata di domani”.

“Appena pronta l’ordinanza verrà pubblicata sul sito web istituzionale, sui canali social del comune e gli organi di stampa. – ha precisato il primo cittadino di Catania – Viene anticipata sulla mia pagina per permettere al personale docente, scolastico, agli studenti e ai loro familiari, di potersi adeguatamente organizzare”.