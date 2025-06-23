METEO. Settimana al via con cieli sereni e temperature in aumento
Nella giornata di Sabato 21 Giugno anche dal punto di vista astronomico l’estate ha fatto il suo ingresso, ed in concomitanza di essa si è assistito ad un miglioramento delle condizioni atmosferiche per merito di una graduale espansione verso il Mediterraneo centro occidentale dell’anticiclone delle Azzorre.
Tuttavia nella giornata di Lunedì le estreme regioni meridionali e la Sicilia dovranno fare i conti con della locale instabilità, dovuta a delle infiltrazioni di aria fresca ed instabile in quota che potrà dare luogo a degli addensamenti nuvolosi lungo le ore centrali a cui potranno essere associati dei locali fenomeni.
Successivamente si andrà incontro ad un’ulteriore consolidamento del campo anticiclonico a cui sarà associato un ulteriore stabilizzazione delle condizioni atmosferiche ed accompagnato da un rialzo termico.
Ma adesso dopo questa breve analisi, diamo uno sguardo più dettagliato al tempo previsto per i prossimi giorni.
Tempo previsto per la giornata di Lunedì 23 Giugno
In mattinata avremo su tutta l’isola condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, tendenza nel corso delle ore centrali del giorno a degli addensamenti nuvolosi lungo le aree centrali ed orientali dell’isola dove non si esclude la possibilità che vi siano dei locali fenomeni in assorbimento nel corso della serata, quando il cielo tornerà ovunque sereno.
Venti deboli di direzione variabile.
Mari calmi o poco mossi.
Temperature in lieve aumento .
Tempo previsto per la giornata di Martedì 24 Giugno
Fin dal mattino e per tutto l’arco della giornata avremo ovunque condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, qualche nube in più lungo le aree interne ed i rilievi montuosi dell’isola.
I venti risulteranno deboli di direzione variabile o a regime di brezza lungo le aree costiere.
Mari calmi o poco mossi.
Temperature in ulteriore aumento.
Tempo previsto per la giornata di Mercoledì 25 Giugno
In mattinata e per gran parte della giornata su tutta l’isola avremo condizioni di cielo sereno o al più poco nuvoloso, salvo qualche annuvolamento lungo le aree interne.
Venti deboli di direzione variabile o a regime di brezza lungo le aree costiere.
Mari generalmente calmi o poco mossi.
Temperature in ulteriore aumento.