METEO. SETTIMANA INSTABILE PER LA SICILIA: ATTESI TEMPORALI E FORTI PRECIPITAZIONI

Come riporta il sito centrometeosicilia sul Mediterraneo centro occidentale e su gran parte dell’ Europa occidentale e centrale, è presente un’area di alta pressione di matrice Azzorriana che ha il merito di tenere il flusso perturbato atlantico relegato alle alte latitudini europee.

Nel corso dei prossimi giorni l’anticiclone delle Azzorre tenderà ad estendersi verso nordest andandosi a saldare con un’altra area di alta pressione presente sull’Europa nord orientale, andando a costituire un vero e proprio ponte anticiclonico che dal medio Atlantico si estenderà fino agli Urali lasciando esposte le nostre regioni centro meridionali ad infiltrazioni di aria fresca ed instabile in quota, favorendo una nuova intensificazione dell’instabilità pomeridiana specie nelle giornate di Martedì e Mercoledì, quando su molte aree dell’entroterra siculo si potranno avere dei fenomeni a prevalente carattere di rovescio o temporale.

A ciò non sarà associato un vero e proprio calo delle temperature, salvo nelle aree interessate dai fenomeni.

Ma adesso dopo questa breve panoramica, passiamo al tempo previsto per i prossimi giorni.

Tempo previsto per la giornata di Lunedì 26 Agosto

In mattinata avremo inizialmente condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, tendenza dalla tarda mattinata ad un’intensificazione della nuvolosità lungo le aree interne ed i rilievi montuosi della Sicilia centrale ed orientale per la formazione e lo sviluppo di nubi ad evoluzione diurna in grado di dare luogo a dei fenomeni a carattere di rovescio o temporale.

Tendenza in serata ad attenuazione dei fenomeni e a spazio ad ampie schiarite.

I venti risulteranno deboli di direzione variabile o a regime di brezza lungo le coste. Da non escludere dei colpi di vento lungo le aree interessate dai fenomeni.

Mari generalmente calmi o poco mossi.

Temperature stazionarie o in lieve ed ulteriore aumento.

Tempo previsto per la giornata di Martedì 27 Agosto

Inizialmente avremo su gran parte del territorio regionale condizioni di cielo poco nuvoloso, tendenza in giornata ad un incremento della nuvolosità su gran parte delle aree interne e montuose dell’isola per la formazione e lo sviluppo di nubi in grado di dare fenomenologia a prevalente carattere di rovescio o temporale che localmente potranno risultare di forte intensità. Non sono da escludere degli sconfinamenti a carattere locale lungo le aree costiere limitrofe.

In serata tendenza ad un’attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni con ampie schiarite ovunque.

Venti deboli variabili o a regime di brezza lungo le aree costiere, anche se non mancheranno degli improvvisi colpi di vento nelle aree interessate dai fenomeni temporaleschi.

Mari poco mossi.

Temperature senza sostanziali variazioni di rilievo con locali e temporanee diminuzioni durante i temporali.

Tempo previsto per Mercoledì 28 Agosto

Al primo mattino avremo condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso ovunque con qualche nube in più lungo il settore tirrenico, tendenza in giornata ad intensificazione della nuvolosità su gran parte delle aree interne del territorio regionale a cui potranno fare seguito dei fenomeni a carattere di rovescio o temporale che localmente potranno assumere carattere di forte intensità, possibili sconfinamenti fin verso le aree costiere limitrofe.

In serata si assisterà ad un’attenuazione di nubi e fenomeni ovunque.

Venti deboli variabili o a regime di brezza lungo le coste con possibili colpi di vento in prossimità delle aree interessate dai fenomeni temporaleschi.

Mari poco mossi.

Temperature senza particolari variazioni di rilievo.