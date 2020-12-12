METEO SICILIA: ALLERTA ARANCIONE NELLA ZONA TIRRENICA E GIALLA NEL RESTO DELLA REGIONE

Condizioni di spiccata instabilità atmosferica sono attese sulle regioni centro-meridionali, specie a ridosso dei settori tirrenici e ionici. La perturbazione, accompagnata da venti forti dai quadrant...

Condizioni di spiccata instabilità atmosferica sono attese sulle regioni centro-meridionali, specie a ridosso dei settori tirrenici e ionici. La perturbazione, accompagnata da venti forti dai quadranti settentrionali su gran parte del sud, porterà precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, interessando in particolar modo Sicilia e Calabria.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (http://www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi, sabato 12 dicembre, precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Sicilia e Calabria, specie settori meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, possibili grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. L’avviso prevede, inoltre, venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali sulla Sicilia, in estensione dalla mattinata di domani, domenica 13 dicembre, alla Calabria e successivamente, dal pomeriggio, a Puglia e Basilicata orientale, con locali raffiche di burrasca forte, specie sui relativi settori meridionali e ionici. Mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per domani, domenica 13 dicembre, allerta arancione sui settori settentrionali della Sicilia e allerta gialla sul restante territorio siciliano, oltre che in settori di Abruzzo, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Veneto.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (http://www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.