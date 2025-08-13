Meteo Sicilia, allerta gialla della Protezione Civile per la vigilia di Ferragosto 2025

Palermo, 13 agosto 2025 – L’intensa ondata di calore che sta interessando l’Italia proseguirà anche domani, giovedì 14 agosto, con temperature elevate su gran parte della penisola. Stando alle previsi...

Palermo, 13 agosto 2025 – L’intensa ondata di calore che sta interessando l’Italia proseguirà anche domani, giovedì 14 agosto, con temperature elevate su gran parte della penisola. Stando alle previsioni meteo, il caldo estremo potrà favorire, soprattutto nel pomeriggio, la formazione di temporali isolati in corrispondenza o in prossimità delle zone montuose.

Si tratterà di fenomeni improvvisi e localmente di forte intensità, che potrebbero essere accompagnati da rovesci intensi, raffiche di vento e grandinate. Per questo motivo, la Protezione Civile raccomanda la massima prudenza durante le attività all’aperto e invita a monitorare gli aggiornamenti meteo.

Per la giornata di domani, il Dipartimento della Protezione Civile ha pubblicato sul proprio sito un nuovo avviso di condizioni meteo avverse. È stata diramata un’allerta gialla in nove regioni, tra cui l’intera Sicilia, dove il rischio temporali interesserà tutte le province.

In particolare, sull’isola si prevedono temporali con possibili criticità idrogeologiche localizzate. Il consiglio è di evitare spostamenti non indispensabili nelle ore di maggiore instabilità e di prestare attenzione in prossimità di corsi d’acqua, sottopassi e aree a rischio allagamento.