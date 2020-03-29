METEO SICILIA, ALLERTA GIALLA NEL SETTORE ORIENTALE
Per la giornata di domani, lunedì 30 marzo, la Protezione Civile Regionale ha diramato un preavviso di allerta di colore giallo, valido dalle 16 di oggi alle 24 di domani, relativo alla Sicilia orientale.
In particolare l’allerta riguarderà le province di Messina, Catania, Ragusa e Siracusa. Su queste zone le piogge saranno da isolate a sparse anche a carattere di temporale.
Nel dettaglio, cieli nuvolosi ovunque per tutta la giornata. Al mattino rovesci sul litorale tirrenico, aree interne e settore sud-orientale.
Tempo previsto per lunedì 30 marzo
Al mattino avremo generali condizioni di diffusa nuvolosità su tutta l’isola con precipitazioni di moderate intensità, ma non si esclude la possibilità di qualche isolato fenomeno a carattere di rovescio o temporale.
Tendenza, nel corso della giornata ad una parziale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni ovunque, ad iniziare dal settore meridionale siculo, ove si affacceranno delle prime timide schiarite, in estensione, nel corso della serata, a gran parte del nostro territorio, eccetto il messinese tirrenico, dove insisteranno dei residui fenomeni in genere deboli.
Venti da deboli a moderati dai quadranti nord occidentali, con locali rinforzi lungo il Canale di Sicilia.
Mari generalmente mossi.
Temperature in lieve calo.