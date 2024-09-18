METEO SICILIA: ALLERTA GIALLA PER TUTTA L'ISOLA IL 19 SETTEMBRE 2024

Anche se non si prospettano situazioni critiche come quelle attese nel Nord Italia, anche la Sicilia dovrà fare i conti con il ritorno delle piogge nelle prossime ore. Secondo il bollettino emesso dal...

Anche se non si prospettano situazioni critiche come quelle attese nel Nord Italia, anche la Sicilia dovrà fare i conti con il ritorno delle piogge nelle prossime ore. Secondo il bollettino emesso dalla Protezione Civile Regionale, per il 19 settembre 2024 è stata dichiarata un'allerta gialla su tutte le nove province dell'isola.

Le precipitazioni previste saranno da isolate a sparse, con una prevalenza di rovesci e temporali distribuiti su tutta la regione. Gli accumuli di pioggia saranno moderati, evitando condizioni di criticità elevata, ma la popolazione è comunque invitata a prestare attenzione, soprattutto in aree soggette a fenomeni di allagamento o frane.

Dal punto di vista delle temperature, non si prevedono variazioni significative. Il clima rimarrà stabile, con valori tipici per il periodo. Anche i venti dovrebbero mantenersi deboli su tutti i versanti dell'isola, senza particolari perturbazioni.

Rimane fondamentale monitorare gli aggiornamenti e seguire le indicazioni delle autorità per evitare disagi.