METEO SICILIA: ALLERTA GIALLA PER TUTTA L'ISOLA IL 19 SETTEMBRE 2024

A cura di Redazione Redazione
18 settembre 2024 18:12
Anche se non si prospettano situazioni critiche come quelle attese nel Nord Italia, anche la Sicilia dovrà fare i conti con il ritorno delle piogge nelle prossime ore. Secondo il bollettino emesso dalla Protezione Civile Regionale, per il 19 settembre 2024 è stata dichiarata un'allerta gialla su tutte le nove province dell'isola.

Le precipitazioni previste saranno da isolate a sparse, con una prevalenza di rovesci e temporali distribuiti su tutta la regione. Gli accumuli di pioggia saranno moderati, evitando condizioni di criticità elevata, ma la popolazione è comunque invitata a prestare attenzione, soprattutto in aree soggette a fenomeni di allagamento o frane.

Dal punto di vista delle temperature, non si prevedono variazioni significative. Il clima rimarrà stabile, con valori tipici per il periodo. Anche i venti dovrebbero mantenersi deboli su tutti i versanti dell'isola, senza particolari perturbazioni.

Rimane fondamentale monitorare gli aggiornamenti e seguire le indicazioni delle autorità per evitare disagi.

