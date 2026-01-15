Meteo Sicilia, arriva il "ciclone": da lunedì maltempo intenso con piogge oltre i 100 mm e venti burrascosi

Una fase di maltempo severo è attesa sulla Sicilia a partire da lunedì, quando un’ampia area di bassa pressione in risalita dal Nord Africa darà origine a un ciclone afro-mediterraneo nel bacino centr...

Una fase di maltempo severo è attesa sulla Sicilia a partire da lunedì, quando un’ampia area di bassa pressione in risalita dal Nord Africa darà origine a un ciclone afro-mediterraneo nel bacino centrale del Mediterraneo. Il sistema, alimentato dall’energia del mare, si presenterà particolarmente attivo e insidioso, con effetti più marcati sulle regioni meridionali e sulle isole maggiori.

Le aree più esposte

Secondo le attuali proiezioni, i settori meridionali e ionici della Sicilia saranno i più colpiti. Con il passare delle ore le precipitazioni tenderanno a intensificarsi, assumendo localmente carattere di nubifragio, con accumuli complessivi che potrebbero superare i 100/150 mm. Non si escludono criticità idro-geologiche, specie nelle zone già vulnerabili.

Venti forti e mareggiate

Ad accompagnare le piogge saranno venti molto forti o tempestosi dai quadranti orientali tra lunedì e martedì, con mareggiate lungo le coste esposte. Attenzione ai litorali e alle aree portuali, dove il moto ondoso potrebbe risultare significativo.

Neve in montagna

Il peggioramento porterà anche un sensibile calo delle temperature. In quota, le precipitazioni assumeranno carattere nevoso: sull’Etna sono attese nevicate abbondanti, con accumuli complessivi che potrebbero superare il metro di neve fresca sulle sommità. Fenomeni nevosi sono possibili anche sulle cime dell’Appennino meridionale.

Evoluzione

Martedì il maltempo potrebbe intensificarsi ulteriormente su Sicilia e Calabria, mentre sul resto d’Italia le condizioni risulterebbero più stabili. Non è escluso che, verso metà settimana, l’instabilità possa coinvolgere in parte anche le regioni centrali.