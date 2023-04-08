METEO SICILIA, BARBECUE DI PASQUETTA E GITE A RISCHIO PER LA PIOGGIA
Una sola certezza: l’incertezza, o per meglio dire, l’instabilità. È la parola che sintetizza le condizioni meteoclimatiche nell’Isola per questo weekend di feste, fino a lunedì 10 aprile, con il rischio pioggia dietro l’angolo, a complicare le gite fuori porte e i classici barbecue di Pasquetta, mentre le temperature, seppur in risalita con picchi di 18 gradi lungo le zone costiere, si manterranno leggermente più fresche rispetto alla media stagionale.
Nessun problema di rilievo per oggi e domani, mentre per domenica, nonostante l’aumento della pressione, secondo le previsioni di 3Bmeteo potrebbe verificarsi qualche precipitazione. Più nel dettaglio, «sul litorale tirrenico nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio; sul litorale ionico cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità e deboli piogge; sul litorale meridionale cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sull’Appennino siculo tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio».
Nella giornata di Pasquetta, invece, l’alta pressione interesserà gran parte della regione favorendo condizioni di bel tempo, «eccezion fatta per isolati fenomeni pomeridiani. Nello specifico, sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio; sul litorale meridionale cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio». Insomma, ombrello a portata di mano, dovunque si vada.