METEO SICILIA: BOLLETTINO DI ALLERTA "VERDE" PER DOMANI, VENERDÌ 24 NOVEMBRE 2023

Il prossimo venerdì, 24 novembre 2023, la Sicilia dovrà affrontare un cambiamento meteorologico significativo, sebbene non siano previste allerte meteo per rischio idrogeologico e idrico. Il bollettino della Protezione Civile ha emesso un avviso, rassicurando la popolazione e specificando che non ci saranno situazioni di pericolo estremo, ma che si verificheranno comunque rovesci sparsi in tutta l'isola.

Secondo il comunicato, si prevede il persistere di piogge e temporali sparsi, con una particolare concentrazione nei settori meridionali e ionici della Sicilia. Questi fenomeni saranno caratterizzati da rovesci di forte intensità, attività elettrica frequente e forti raffiche di vento. I venti saranno provenienti dai quadranti orientali, con la possibilità di mareggiate lungo le coste esposte.

Nel dettaglio, il bollettino afferma: "Si prevedono piogge e temporali sparsi, specialmente nei settori meridionali e ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Venti da forti a burrasca dai quadranti orientali, con possibili mareggiate lungo le coste esposte."

Nonostante l'assenza di allerte per rischi specifici, la popolazione è invitata a prestare attenzione e ad adottare precauzioni, considerando la possibilità di temporali e rovesci intensi.

Per quanto riguarda le temperature, si osserverà un calo dopo un periodo di caldo anomalo. Le temperature torneranno quindi nelle medie stagionali per il periodo autunno-inverno. È consigliabile vestirsi adeguatamente per far fronte a questo cambiamento climatico repentino.