Meteo Sicilia: breve aumento termico, poi da mercoledì crollo delle temperature e neve dai 900 metri

Nel corso dei prossimi giorni le condizioni atmosferiche assumeranno delle caratteristiche più consone al periodo in essere, grazie all’interazione del lobo europeo del Vortice Polare con una circolazione depressionaria in arrivo dal medio Atlantico.

Ciò darà vita lungo il Mediterraneo centro occidentale ad un’ampia figura aperta di bassa pressione, ossia di una saccatura alimentata da masse di aria fredda di origine artico marittima che affluirà lungo il bordo orientale dell’anticiclone delle Azzorre.

In un primo tempo le nostre regioni si troveranno lungo il lato ascendente della saccatura dove affluiscono masse di aria più umida e temperata provenienti dal nord Africa e che determinano un incremento delle temperature, ma in un contesto di cielo nuvoloso o velato per il passaggio di nubi in prevalenza alte e stratificate.

Successivamente la saccatura tenderà a portarsi verso levante determinando un peggioramento delle condizioni atmosferiche proprio nei giorni a ridosso dell’Epifania a cui sarà associato un calo termico, più tangibile a partire dalla giornata di Mercoledì, quando inizierà ad affluire l’aria fredda che comporterà un graduale abbassamento della quota neve che potrebbe attestarsi attorno ai 900-1000 metri, specie lungo le aree occidentali della regione, localmente fino agli 800 metri durante i fenomeni più intensi.

Ma adesso dopo questa breve analisi diamo uno sguardo più dettagliato al tempo previsto per i prossimi giorni.

Tempo previsto per la giornata di Lunedì 5 Gennaio

Fin dalle prime ore del giorno e per gran parte della giornata su buona parte del territorio regionale avremo condizioni di cielo nuvoloso per il passaggio di nubi in prevalenza stratificate che potranno dare luogo a delle isolate precipitazioni di debole intensità.

Venti moderati dai quadranti sud occidentali con locali rinforzi lungo il settore sud orientale dell’isola.

Mari generalmente mossi.

Temperature senza grosse variazioni di rilievo ma comunque superiori alle medie del periodo.

Tempo previsto per la giornata di Martedì 6 Gennaio.

La giornata dell’Epifania vedrà condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso con possibili fenomeni a carattere sparso di debole o moderata intensità. Tendenza in tarda serata ad un ulteriore incremento della nuvolosità a partire dal settore occidentale della regione.

Venti moderati dai quadranti occidentali e sud occidentali con locali rinforzi lungo il settore occidentale dell’isola.

Mari mossi, localmente mosso risulterà il Canale di Sicilia.

Temperature in graduale diminuzione a partire dal settore occidentale dell’isola.

Tempo previsto per Mercoledì 7 Gennaio

In mattinata avremo condizioni di cielo molto nuvoloso specie lungo le aree centro occidentali e settentrionali dell’isola, dove avremo delle precipitazioni che localmente potranno assumere carattere di rovescio o temporale.

Nel corso della giornata la nuvolosità ed i fenomeni tenderanno ad estendersi al rimanente territorio regionale.

I fenomeni assumeranno carattere nevoso inizialmente lungo i rilievi montuosi al di sopra dei 1200-1300 metri, ma successivamente a quote via via più basse fino ad attestarsi, tra la serata e la nottata, attorno agli 800-900 metri lungo i rilievi montuosi della Sicilia occidentale, ma in presenza di fenomeni intensi qualche nevicata potrebbe spingersi fino ai 700 metri, questo specie tra la tarda nottata di Mercoledì e la mattinata di Giovedì.

Venti moderati con locali rinforzi dai quadranti nord occidentali.

Mari da mossi a localmente molto mossi, specie il Canale di Sicilia ed il mar Tirreno.

Temperature in ulteriore diminuzione ad iniziare dal settore occidentale.