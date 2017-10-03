Non da tregua l’ondata di maltempo che si è abbattuta, come da previsioni, sulla SiciliaIl dipartimento regionale della protezione civile ha diramato pochi minuti fa, il bollettino meteo, che prevede...

Non da tregua l’ondata di maltempo che si è abbattuta, come da previsioni, sulla Sicilia

Il dipartimento regionale della protezione civile ha diramato pochi minuti fa, il bollettino meteo, che prevede per la giornata di domani, 04 ottobre, UN ALLERTA GIALLA) di rischio idrogeologico per i settori nord-est della Sicilia, (comprensorio Etneo compreso), ed allerta ARANCIONE (come da cartina) per le altre zone dell'isola.

METEO SICILIA: DIRAMATA PER DOMANI 4 OTTOBRE, ALLERTA “GIALLA” E "ARANCIONE" IN SICILIA

Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile:

Precipitazioni:

- da sparse una diffusa, prevalente carattere temporalesco anche di forte intensità, sulla Sicilia centro-meridionale, con quantitativi cumulati generalmente elevati;

- sparse, prevalente carattere di rovescio o temporale anche di forte intensità, su resto Sicilia, con quantitativi cumulati moderati.

SCUOLE REGOLARMENTE APERTE

ALLERTA GIALLA riassume uno scenario di evento che prevede gli allagamenti di sottopassi, rigurgiti fognari, ma anche i fenomeni critici, ma localizzati, come un gruppide, improvvise e rapidamente colate. Così come

ALLERTA ARANCIONE è un significato che, in aggiunta, gli eventi previsti potrebbero provocare in modo diffuso, fenomeni di inondazioni e di frane e cast in contesti geologici critici, mentre

ALLERTA ROSSA prevede che le inondazioni e le frane siano numerose e di maggiore entità e estensione.

Per ciascuno dei tre scenari sussiste il pericolo, da occasionale a grave, per la sicurezza delle persone.