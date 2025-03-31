METEO SICILIA: IL MESE DI APRILE INIZIA CON TEMPO INSTABILE E TEMPERATURE IN CALO

Sulle nostre regioni è presente da diversi giorni un’ampia circolazione depressionaria alimentata da masse di aria fredda provenienti dall’Europa occidentale, che affluiscono lungo il bordo orientale...

Da quella posizione continuerà a veicolare verso le nostre regioni centro meridionali masse di aria fredda ed instabile provenienti dai Balcani che manterranno attive condizioni di instabilità almeno fino alla giornata di Martedì, in un contesto termico che risulterà di alcuni gradi inferiore alle medie del periodo.

Successivamente le condizioni atmosferiche tenderanno gradualmente a migliorare a causa dell’espansione da ovest dell’area di alta pressione presente sull’Europa occidentale, il tutto accompagnato da un incremento delle temperature.

Tempo previsto per la giornata di Lunedì 31 Marzo

L’ultimo giorno del mese di Marzo vedrà fin dalle prime ore del mattino condizioni di cielo nuvoloso ovunque, con la nuvolosità che potrà dare luogo a delle precipitazioni sparse di debole e moderata intensità che riguarderanno principalmente il settore tirrenico e ionico della Sicilia.

Nel corso delle ore centrali del giorno si andrà incontro ad un’ ulteriore intensificazione della nuvolosità in particolare modo lungo il settore centro settentrionale ed orientale dell’isola, dove si potranno avere delle precipitazioni a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni tenderanno ad assumere carattere nevoso a partire dai 1700-1800 metri.

Altrove avremo condizioni di cielo nuvoloso ma con le precipitazioni che risulteranno meno estese ed intense.

In serata parziale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni quasi ovunque, eccetto lungo il settore tirrenico e ionico, dove insisteranno delle precipitazioni a carattere sparso e di moderata intensità.

Venti moderati dai quadranti nord occidentali con locali rinforzi lungo il settore occidentale dell’isola.

Mari generalmente mossi, localmente molto mosso potrà risultare il Canale di Sicilia.

Temperature in lieve ed ulteriore calo.

Tempo previsto per la giornata di Martedì 1 Aprile

Il primo giorno del mese di Aprile si aprirà, soprattutto lungo il settore centro settentrionale ed orientale dell’isola, con condizioni di cielo molto nuvoloso con piogge e locali fenomeni a carattere temporalesco, mentre altrove la nuvolosità tenderà ad essere meno compatta ed i fenomeni meno intensi ed estesi.

I fenomeni potranno risultare nevosi a partire dai 1600-1700 metri.

Nel corso del pomeriggio ed in serata tendenza ad una graduale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni ovunque, con ampie schiarite lungo il settore più occidentale e quello sud occidentale della Sicilia.

Venti moderati dai quadranti settentrionali con locali rinforzi lungo il settore centro occidentale dell’isola.

Mari generalmente molto mossi. Localmente molto mosso potrà risultare il Canale di Sicilia.

Temperature in ulteriore diminuzione.

Tempo previsto per la giornata di Mercoledì 2 Aprile

In mattinata avremo lungo la Sicilia occidentale e settentrionale condizioni di cielo nuvoloso con qualche occasionale fenomeno lungo il settore tirrenico, mentre altrove il cielo risulterà parzialmente nuvoloso con basso rischio di fenomeni.

Nel corso del pomeriggio ed in serata ulteriore attenuazione della nuvolosità con ampie schiarite ovunque.

Venti deboli di direzione variabile con tendenza a disporsi dai quadranti sud orientali a partire dal trapanese.

Mari generalmente mossi.

Temperature in lieve aumento.