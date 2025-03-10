METEO SICILIA: IN ARRIVO UN’ANTICIPAZIONE DI PRIMAVERA CON TEMPERATURE FINO A 27°C

La Sicilia si prepara a vivere un'ondata di caldo fuori stagione, con temperature che raggiungeranno e supereranno i 25°C nei prossimi giorni. L'anticipo di primavera, o forse addirittura di estate, s...

La Sicilia si prepara a vivere un'ondata di caldo fuori stagione, con temperature che raggiungeranno e supereranno i 25°C nei prossimi giorni. L'anticipo di primavera, o forse addirittura di estate, sarà determinato dai venti di scirocco, che trasporteranno aria calda dal Nord Africa fino al Mediterraneo.

Già da oggi lunedì 11 marzo, le temperature si alzeranno sensibilmente in tutta la Sicilia, con valori che supereranno i 21-22°C lungo le coste e nelle zone interne. Questo riscaldamento è legato a una perturbazione atlantica che, richiamando venti meridionali, porterà un deciso aumento delle temperature su tutta l'Isola.

Dopo una lieve flessione delle temperature tra mercoledì e giovedì, è prevista una nuova impennata termica tra venerdì 14 e sabato 15 marzo. In questa fase, il caldo si farà ancora più intenso, con massime che potranno toccare i 24-25°C in molte località della Sicilia. Nelle aree interne dell'Isola, in particolare nelle zone di Caltanissetta ed Enna, non si escludono picchi fino a 27°C, valori tipici della tarda primavera o addirittura dell'inizio dell'estate.

Secondo le elaborazioni del modello americano GFS, la Sicilia registrerà un'anomalia termica di circa +14°C rispetto alla media stagionale. A circa 1500 metri di altitudine, le temperature saranno comprese tra i 14 e i 16°C, un valore decisamente insolito per il mese di marzo.

L'eccezionale ondata di caldo cambierà radicalmente la percezione del clima, costringendo molti siciliani a riporre gli abiti invernali con largo anticipo. Tuttavia, questo rialzo termico potrebbe non essere destinato a durare a lungo: i modelli previsionali indicano un possibile ritorno a temperature più consone al periodo nella seconda metà di marzo.

Nel frattempo, i cittadini e i turisti potranno godere di un clima quasi estivo, perfetto per passeggiate all'aria aperta e giornate al mare. Una Sicilia baciata dal sole e dal caldo, in netto anticipo rispetto alla stagione primaverile.