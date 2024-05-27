METEO SICILIA: INIZIO SETTIMANA CON BEL TEMPO E TEMPERATURE NELLA NORMA

Sull’Europa centrale è presente la circolazione depressionaria responsabile della fase di tempo instabile che nella giornata di Sabato ha determinato condizioni di tempo instabile, specie lungo il set...

Sull’Europa centrale è presente la circolazione depressionaria responsabile della fase di tempo instabile che nella giornata di Sabato ha determinato condizioni di tempo instabile, specie lungo il settore centrale ed orientale della Sicilia.

Nel corso dei primi giorni di questa settimana vi sarà una temporanea espansione da ovest dell’anticiclone delle Azzorre, specie lungo il Mediterraneo centro occidentale, ma lascerà esposte le regioni centro meridionali ad un flusso di correnti fresche ed instabili di origine nord Atlantica il cui target sarà l’area balcanica e la Grecia, in grado comunque di determinare condizioni di tempo moderatamente instabile lungo le regioni centro meridionali della Penisola e il settore nord orientale ed orientale della Sicilia.

Riguardo l’aspetto termico esso risulterà in linea con le medie del periodo.

Ma adesso dopo quest’analisi generale diamo uno sguardo più dettagliato al tempo previsto per i prossimi giorni.

Tempo previsto per la giornata di Lunedì 27 Maggio

In mattinata avremo su buona parte della Sicilia condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso con qualche nube in più nel messinese.

Nel corso della giornata lungo le aree interne della Sicilia centro orientale si assisterà ad un’intensificazione della nuvolosità per la formazione e lo sviluppo di nubi ad evoluzione diurna in grado di dare luogo a delle precipitazioni a carattere sparso, ma con tendenza in serata ad attenuazione della nuvolosità con ampie schiarite ovunque nel corso della serata.

Venti deboli di direzione variabile o a regime di brezza lungo le coste.

Mari generalmente poco mossi.

Temperature senza grosse variazioni di rilievo ed in linea con le medie del periodo.

Tempo previsto per la giornata di Martedì 28 Maggio

Fin dalle prime ore del mattino avremo su quasi tutta la Sicilia condizioni di cielo poco nuvoloso, eccetto nel messinese dove il cielo risulterà nuvoloso.

Nel corso della giornata avremo un temporaneo incremento della nuvolosità lungo il settore centro orientale dell’ isola a cui potrà essere associato qualche isolato fenomeno, specie lungo le aree montuose e lungo il comprensorio etneo.

In serata tendenza ad ampie schiarite ovunque.

Venti deboli di direzione variabile o a regime di brezza lungo le coste.

Mari poco mossi.

Temperature in lieve aumento.

Tempo previsto per Mercoledì 29 Maggio

In mattinata su buona parte dell’isola avremo condizioni di cielo poco nuvoloso, tendenza durante le ore centrali del giorno ad un’intensificazione della nuvolosità in particolar modo lungo le aree centro orientali della Sicilia, dove si potranno avere delle precipitazioni specie nel messinese ed il comprensorio etneo.

Nel corso della serata tendenza ad attenuazione della nuvolosità con schiarite più ampie specie lungo il settore meridionale dell’isola.

Venti deboli di direzione variabile o a regime di brezza lungo le coste, salvo locali rinforzi di maestrale tra il trapanese e l’agrigentino.

Mari generalmente poco mossi.

Localmente mosso risulterà il Canale di Sicilia.

Temperature senza grosse variazioni di rilievo.