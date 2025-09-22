Meteo Sicilia, inizio settimana con poche piogge: nel weekend attese precipitazioni diffuse
Nel corso dei prossimi giorni si assisterà ad una modifica dell’impianto barico su buona parte del vecchio continente. La saccatura presente lungo il vicino Atlantico e l’Europa occidentale, responsabile della rimonta anticiclonica di matrice sub tropicale-continentale, tenderà a traslare verso levante dando successivamente vita ad una circolazione depressionaria che si andrà ad isolare tra il sud della Francia ed il golfo del Leone determinando, all’inizio della settimana, un peggioramento delle condizioni atmosferiche che riguarderà gran parte delle regioni centro settentrionali ed in misura minore, il sud e la Sicilia.
Ad alimentare questa circolazione depressionaria saranno delle masse di aria fredda ed instabili provenienti dall’Europa orientale, che affluiranno lungo il bordo meridionale di una struttura anticiclonica che andrà a posizionare i suoi massimi di pressione sul mare del Nord.
Quindi in quest’occasione il nostro territorio regionale non beneficerà delle piogge se non in determinate aree, ma almeno si vede una modifica dell’assetto barico durante l’ultima decade del mese in corso. Un possibile cambiamento più produttivo in termini di precipitazioni lo si potrebbe avere durante il prossimo fine settimana, dettato sempre dalla medesima circolazione depressionaria, in quanto non riuscirebbe a traslare ulteriormente verso levante, a causa della presenza sull’Europa nord orientale di una robusta area anticiclonica.
Di conseguenza quest’area di bassa pressione potrebbe portarsi verso il Mediterraneo centrale determinando anche sulla nostra regione condizioni di tempo instabile e a tratti perturbato, che apporterebbe dei discreti accumuli pluviometrici un po’ su tutta la nostra regione.
Ma riguardo questa ipotetica tendenza ne riparleremo nei prossimi giorni vista la distanza temporale.