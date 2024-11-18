METEO SICILIA: INIZIO SETTIMANA CON TEMPERATURE MITI, VARIABILITÀ DA MERCOLEDÌ

Nel corso delle ultime ore, dopo il passaggio di una perturbazione di origine atlantica, le condizioni atmosferiche sono gradualmente migliorate a fronte di un calo delle temperature, dovute all’arriv...

Nel corso delle ultime ore, dopo il passaggio di una perturbazione di origine atlantica, le condizioni atmosferiche sono gradualmente migliorate a fronte di un calo delle temperature, dovute all’arrivo di masse di aria fredda e moderatamente instabili a cui sono state associate delle precipitazioni a carattere sparso risultando nevose oltre i 2000 metri e che hanno imbiancato l’area sommitale dell’Etna.

Nel corso delle prossime ore le condizioni atmosferiche saranno condizionate da una profonda circolazione depressionaria che veicolerà verso le nostre regioni un flusso di correnti instabili provenienti dal nord Atlantico, che accompagneranno il passaggio di diversi impulsi perturbati che attraverseranno gran parte delle regioni italiane ed in misura minore la nostra isola, dove avremo condizioni di nuvolosità a carattere irregolare e qualche piovasco che si alternerà a delle pause asciutte, mentre un peggioramento più organizzato potrebbe giungere tra la giornata di Mercoledì e Giovedì seguito dall’arrivo di aria moderatamente fredda che determinerà un calo delle temperature.

Di questa evoluzione però ne riparleremo nei prossimi giorni, per il momento ci soffermeremo su ciò che accadrà nei primi giorni della settimana.

Tempo previsto per la giornata di Lunedì 18 novembre

In mattinata avremo condizioni di cielo da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso, con nubi più compatte lungo il settore occidentale e settentrionale dell’isola dove non si esclude la possibilità di qualche isolato fenomeno di debole intensità.

Venti da deboli a moderati dai quadranti occidentali con locali rinforzi lungo il Canale di Sicilia.

Mari: mosso il Canale di Sicilia ed il mar Tirreno, poco mosso il mar Ionio.

Temperature: generalmente stazionarie le massime mentre le minime subiranno un lieve aumento.

Tempo previsto per la giornata di Martedì 19 Novembre

Fin dalle prime ore del mattino avremo condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso su gran parte del territorio regionale ma con scarsa possibilità di precipitazioni, che potranno interessare il settore tirrenico e quello occidentale.

Venti dai quadranti occidentali.

Mari generalmente mossi, specie il Canale di Sicilia ed il mar Tirreno.

Le temperature non subiranno grosse variazioni di rilievo.

Tempo previsto per la giornata di Mercoledì 20 Novembre

Inizialmente avremo condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso su buona parte del territorio regionale, a cui potrà essere associato qualche isolato fenomeno di debole intensità lungo il settore occidentale dell’isola.

Nel corso del pomeriggio ed in serata si assisterà a partire da ovest ad un’ ulteriore intensificazione della nuvolosità che darà luogo a precipitazioni da deboli a moderate che interesseranno il settore occidentale e settentrionale dell’isola.

Venti da moderati a localmente forti dai quadranti occidentali e sud occidentali.

Mari: da mosso a localmente molto mosso il Canale di Sicilia, mossi i rimanenti mari.

Temperature senza grosse variazioni di rilievo.