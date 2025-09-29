Meteo Sicilia, inizio settimana tra nuvole e piogge: da metà settimana temperature in calo di 5-6 gradi

Nel corso delle ultime giornate, la neonata stagione autunnale ha mostrato il suo volto dinamico, ossia delle condizioni atmosferiche improntate all’instabilità a causa della presenza, tra la Francia...

Nel corso delle ultime giornate, la neonata stagione autunnale ha mostrato il suo volto dinamico, ossia delle condizioni atmosferiche improntate all’instabilità a causa della presenza, tra la Francia e l’Europa centrale, di una circolazione di bassa pressione che per gran parte della settimana ha veicolato verso la nostra regione una serie di impulsi instabili in seno ad un flusso di correnti provenienti dai quadranti sud occidentali, apportando della diffusa instabilità che a turno ha riguardato il nostro territorio regionale con anche accumuli pluviometrici degni di nota.

Nel corso dei prossimi giorni si andrà incontro ad una fase di variabilità legata ad un flusso di correnti fresche e moderatamente instabili provenienti dai quadranti nord occidentali, che potranno dar luogo a degli addensamenti nuvolosi che andranno a riguardare principalmente le aree del settore settentrionale ed occidentale dell’isola, dove saranno possibili delle precipitazioni a carattere sparso.

Nella giornata di Mercoledì vi è la possibilità che giunga da nordovest un nuovo impulso perturbato che andrà ad interessare tutta l’isola.

A seguito di questo passaggio instabile potrebbe giungere da nordest una prima bordata di aria fresca per la stagione, favorita dall’elevazione verso l’Europa nord orientale dell’anticiclone delle Azzorre, che andrà ad imprimere alla goccia fredda presente tra la Russia occidentale e le repubbliche Baltiche un moto retrogrado, ossia da nordest verso sudovest, con il possibile obbiettivo che potrebbero essere le regioni centro meridionali a fare i conti con una fase di tempo instabile accompagnata da temperature che si porterebbero di circa 5-6°C al di sotto delle medie del periodo.

Tempo previsto per la giornata di Lunedì 29 Settembre

In mattinata lungo il settore tirrenico e il settore orientale sarà presente della nuvolosità variabile che potrà dare luogo a delle precipitazioni sparse di debole e moderata intensità, altrove avremo condizioni di tempo più asciutto in un contesto di cielo irregolarmente nuvoloso.

Venti moderati in prevalenza di Maestrale con possibili rinforzi lungo il Canale di Sicilia e le aree costiere limitrofe.

Mari generalmente mossi.

Temperature senza sostanziali variazioni di rilievo.

Tempo previsto per la giornata di Martedì 30 Settembre

Fin dalle prime ore del giorno avremo su gran parte del territorio regionale condizioni di cielo da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso, con possibili precipitazioni sparse più probabili lungo il settore settentrionale ed orientale dell’isola.

Altrove, specie sul trapanese ed ovest agrigentino, avremo una nuvolosità meno compatta che lascerà spazio a qualche ampia schiarita.

In serata nuova e graduale intensificazione della nuvolosità a partire dal settore occidentale dell’isola.

Venti inizialmente da deboli a moderati provenienti dai quadranti nord occidentali, con tendenza in giornata a disporsi dai quadranti sud occidentali.

Mari generalmente mossi.

Temperature in lieve aumento.

Tempo previsto per la giornata di Mercoledì 1 Ottobre

Il primo giorno del mese di Ottobre si aprirà sulla nostra regione con condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, con tendenza già a partire dalla mattinata ad un’ intensificazione della nuvolosità ad iniziare dal settore occidentale dell’isola, dove saranno possibili delle precipitazioni a carattere sparso e di moderata intensità. Nel corso della giornata la nuvolosità ed i fenomeni tenderanno ad intensificarsi e ad estendersi a gran parte del territorio regionale.

I fenomeni si intensificheranno soprattutto lungo il settore tirrenico centrale ed orientale, dove non si esclude la possibilità che potranno assumere localmente carattere di rovescio o temporale.

In serata si assisterà lungo la Sicilia sud occidentale ad un’attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni.

Venti moderati con locali rinforzi provenienti da libeccio, con tendenza in serata a disporsi da Maestrale ad iniziare dalla Sicilia occidentale.

Mari da mossi a localmente molto mossi.

Temperature in lieve diminuzione.