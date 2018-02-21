95047

Meteo Sicilia: La Protezione Civile dirama allerta gialla per domani

21 febbraio 2018 20:44
Torna il maltempo in Sicilia, la Protezione Civile diffonde il bollettino per la giornata di domani, giovedì 22 febbraio, che annuncia  il livello di allerta gialla su tutta la Sicilia.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento

