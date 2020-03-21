METEO SICILIA, PIOGGIA IN ARRIVO NEL WEEK END
La primavera è arrivata ma è già pronta a fare i bagagli, almeno fino a domenica.
Una debole circolazione depressionaria è in risalita in queste ore dall'entroterra algerino, e sarà accompagnata dall'afflusso di correnti miti e molto umide dai quadranti meridionali.
La giornata di oggi sarà caratterizzata da un deciso aumento della nuvolosità di tipo alto stratiforme, che diventerà più estesa e compatta nella seconda parte della giornata . Tra il pomeriggio e la sera saranno possibili precipitazioni a carattere sparso, con pioviggini o piovaschi a partire dalle aree centro-meridionali dell'isola in risalita verso le zone tirreniche .
Le temperature saranno in locale aumento sulla fascia tirrenica. I venti soffieranno di Scirocco in progressivo rinforzo , fino a diventare tesi o forti sull’area dello stretto di Sicilia e sui peloritani.
I mari diventeranno : da molto mosso ad agitato lo stretto di Sicilia ; lo Ionio da mosso a molto mosso; il Tirreno sarà mosso.
DOMENICA
Continuerà il maltempo anche nella giornata di domenica, che si presenterà anche più fredda a causa di un ulteriore abbassamento delle temperature causato dal prolungarsi del maltempo. La pioggia dovrebbe colpire anche il messinese in questa giornata, lasciando spazio a schiarite nella Sicilia occidentale.
Il resto dell’isola vedrà un lieve aumento delle precipitazioni, preludio ad un inizio settimana di carattere temporalesco.