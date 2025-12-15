METEO SICILIA – PREVISIONI: cambia tutto, anticiclone crolla e arrivano TEMPORALI INTENSI e vento forte

L’attuale fase meteorologica che sta interessando la Sicilia è destinata a cambiare radicalmente nel giro di poche ore. Dopo diversi giorni caratterizzati da condizioni di stabilità atmosferica, l’ant...

L’attuale fase meteorologica che sta interessando la Sicilia è destinata a cambiare radicalmente nel giro di poche ore. Dopo diversi giorni caratterizzati da condizioni di stabilità atmosferica, l’anticiclone che ha dominato lo scenario mediterraneo è ormai in ritirata, lasciando spazio a un deciso cambio di circolazione che porterà maltempo diffuso e localmente intenso a partire da martedì 16 dicembre.

Analisi sinottica

Le prossime 48–72 ore saranno segnate da una rottura dell’assetto anticiclonico, che finora ha garantito tempo stabile e frequenti inversioni termiche notturne.

Una profonda depressione di origine atlantica, attualmente posizionata tra la Penisola Iberica e il Nord Africa, inizierà progressivamente a influenzare il Mediterraneo centrale. L’affondo di una saccatura in quota verso est favorirà lo sviluppo di una ciclogenesi sui bacini occidentali del Mediterraneo, con successivo coinvolgimento diretto della Sicilia.

Nella giornata di martedì 16 dicembre, l’assetto barico risulterà particolarmente favorevole al richiamo di correnti sud-occidentali molto umide e miti, innescando una ciclogenesi secondaria in prossimità dell’Isola. Questo scenario darà origine a una fase di maltempo marcato, accompagnata da un significativo rinforzo dei venti di Scirocco.

Evoluzione meteo giorno per giorno

Lunedì 15 dicembre

Situazione

Giornata inizialmente stabile o poco nuvolosa. Nel corso del pomeriggio e soprattutto in serata si assisterà a un rapido aumento della nuvolosità, a partire dai settori occidentali e meridionali. Possibili prime piogge deboli e isolate, preludio al peggioramento.

Temperature

Stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi. Massime comprese tra 16 e 19°C lungo le coste, più fresche nelle aree interne.

Venti

Deboli o moderati dai quadranti meridionali, in rinforzo in serata con rotazione a Scirocco.

Mari

Poco mossi, tendenti a mossi in serata, soprattutto nel Canale di Sicilia.

Martedì 16 dicembre

Situazione

Forte peggioramento del tempo già dalla tarda mattinata. Piogge diffuse e rovesci anche di forte intensità interesseranno inizialmente Trapanese, Agrigentino e Nisseno, con fenomeni a carattere temporalesco.

Nel corso della giornata il maltempo si estenderà al resto dell’Isola. Particolarmente esposti i settori ionici del Messinese, soprattutto l’area dei Peloritani, dove l’effetto Stau potrà determinare accumuli pluviometrici significativi. Le correnti umide di Scirocco e Ostro, impattando sui rilievi, favoriranno precipitazioni intense e persistenti.

Fenomeni più attenuati lungo la costa tirrenica, specie nel Messinese tirrenico.

Temperature

Minime in aumento per la copertura nuvolosa. Massime in diminuzione per effetto di piogge e vento. Valori compresi tra 13 e 16°C.

Venti

Forti o molto forti di Scirocco/Ostro su tutta la Sicilia, con raffiche localmente superiori ai 70–80 km/h sulle coste esposte.

Mari

Generalmente molto mossi, localmente agitato il Canale di Sicilia.

Mercoledì 17 dicembre

Situazione

Il minimo barico tenderà ad allontanarsi verso est-nord-est. Persistono condizioni di instabilità residua al mattino, con piogge deboli e isolate soprattutto lungo la costa meridionale. Progressivo miglioramento nel corso della giornata.

Temperature

In lieve diminuzione, specie nei valori minimi.

Venti

Moderati meridionali sul Canale di Sicilia, deboli altrove.

Mari

Molto mosso il Canale di Sicilia, mosso lo Ionio, poco mosso il Tirreno.

Attenzione: non si escludono avvisi meteo per piogge intense, temporali e vento forte. Seguiranno aggiornamentiMETEO SICILIA – PREVISIONI: cambia tutto, anticiclone crolla e arrivano TEMPORALI INTENSI e vento forte