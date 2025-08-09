95047

METEO SICILIA, PREVISIONI WEEKEND: BEL TEMPO E TEMPERATURE IN LIEVE AUMENTO DOMENICA

Le dinamiche meteorologiche del prossimo fine settimana saranno caratterizzate dalla presenza, sui bacini centrali del Mediterraneo, di un robusto promontorio di matrice subtropicale che convoglierà a...

A cura di Redazione Redazione
09 agosto 2025 08:55
METEO SICILIA, PREVISIONI WEEKEND: BEL TEMPO E TEMPERATURE IN LIEVE AUMENTO DOMENICA -
News
Condividi

Le dinamiche meteorologiche del prossimo fine settimana saranno caratterizzate dalla presenza, sui bacini centrali del Mediterraneo, di un robusto promontorio di matrice subtropicale che convoglierà aria molto calda di origine africana, favorendo condizioni di marcata stabilità atmosferica su tutta la Penisola italiana.

In Sicilia, le temperature si manterranno su valori in media o leggermente al di sopra delle medie stagionali.

Sabato 9 agosto

Cielo: sereno o poco nuvoloso su tutta la Regione per l’intera giornata.

Temperature: stazionarie.

Venti: deboli e variabili o assenti di notte, al mattino e in serata; durante le ore centrali, ventilazione a regime di brezza con intensità debole o localmente moderata.

Mari: quasi calmi o poco mossi tutti i bacini; mosso, localmente e a tratti, lo Ionio.

Domenica 10 agosto

Cielo: sereno o poco nuvoloso su tutta la Regione per tutta la giornata.

Temperature: in lieve aumento.

Venti: deboli e variabili o assenti di notte, al mattino e in serata; durante le ore centrali, ventilazione a regime di brezza con intensità debole o localmente moderata.

Mari: quasi calmo o poco mosso lo Ionio; calmi o quasi calmi gli altri bacini.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047