METEO SICILIA, PREVISIONI WEEKEND: BEL TEMPO E TEMPERATURE IN LIEVE AUMENTO DOMENICA
Le dinamiche meteorologiche del prossimo fine settimana saranno caratterizzate dalla presenza, sui bacini centrali del Mediterraneo, di un robusto promontorio di matrice subtropicale che convoglierà aria molto calda di origine africana, favorendo condizioni di marcata stabilità atmosferica su tutta la Penisola italiana.
In Sicilia, le temperature si manterranno su valori in media o leggermente al di sopra delle medie stagionali.
Sabato 9 agosto
Cielo: sereno o poco nuvoloso su tutta la Regione per l’intera giornata.
Temperature: stazionarie.
Venti: deboli e variabili o assenti di notte, al mattino e in serata; durante le ore centrali, ventilazione a regime di brezza con intensità debole o localmente moderata.
Mari: quasi calmi o poco mossi tutti i bacini; mosso, localmente e a tratti, lo Ionio.
Domenica 10 agosto
Cielo: sereno o poco nuvoloso su tutta la Regione per tutta la giornata.
Temperature: in lieve aumento.
Venti: deboli e variabili o assenti di notte, al mattino e in serata; durante le ore centrali, ventilazione a regime di brezza con intensità debole o localmente moderata.
Mari: quasi calmo o poco mosso lo Ionio; calmi o quasi calmi gli altri bacini.