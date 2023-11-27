METEO SICILIA . SETTIMANA CHE INIZIA CON VARIABILITÀ E GRADUALE AUMENTO DELLE TEMPERATURE

Nel corso di quest’ultimo fine settimana la nostra regione ha potuto sperimentare il primo assaggio di inverno, dovuto ad un intenso afflusso di aria fredda ed instabile proveniente dalle latitudini a...

Nel corso di quest’ultimo fine settimana la nostra regione ha potuto sperimentare il primo assaggio di inverno, dovuto ad un intenso afflusso di aria fredda ed instabile proveniente dalle latitudini artiche e attraverso un’intensa ventilazione, prima di Maestrale e successivamente di Tramontana che ha determinato un deciso abbassamento delle temperature su buona parte del territorio regionale, dove non sono mancate le precipitazioni che hanno in prevalenza interessato il settore occidentale e settentrionale dell’isola, risultando nevose al di sopra dei 900/1000 metri di quota.

L’arrivo di quest’aria fredda è stato frutto di un’elevazione verso il nord Atlantico dell’anticiclone delle Azzorre, che ha favorito lungo il suo bordo orientale l’afflusso di aria fredda ed instabile fin sul Mediterraneo centrale ed orientale, andando a generare tra le regioni meridionali italiane ed il basso Adriatico, una profonda circolazione depressionaria responsabile del maltempo e del forte vento di queste ultime ore.

Già nel corso delle prossime ore però quest’area depressionaria tenderà ad allontanarsi ulteriormente verso levante come riferisce il sito centrometeosicilia.it

Ciò andrà a determinare un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche con qualche residuo fenomeno lungo le aree nord orientali dell’isola, ma con tendenza ad un definitivo miglioramento in tarda serata.

Si tratterà comunque di un miglioramento temporaneo, infatti già nel corso della giornata di Lunedì lungo le regioni centro settentrionali si farà avanti una nuova perturbazione di origine atlantica che sarà preceduta da un flusso più umido e temperato proveniente dai quadranti occidentali, che determinerà sulla nostra isola una nuova intensificazione della nuvolosità ad iniziare dai settori occidentali ed in estensione al resto del territorio regionale dove saranno possibili delle precipitazioni sparse. Martedì invece avremo il transito della perturbazione atlantica a cui saranno associate ancora precipitazioni sparse e dei locali rovesci su quasi tutta l’isola..

Tempo previsto per Lunedì 27 Novembre

In mattinata avremo generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso ovunque, tendenza nel corso della mattinata ad una nuova intensificazione della nuvolosità a partire dalla Sicilia occidentale e in estensione nel corso della giornata a gran parte del territorio regionale con piogge sparse e qualche occasionale rovescio, specie lungo la Sicilia centro settentrionale. I fenomeni assumeranno carattere nevoso al di sopra dei 1300/1400 metri lungo le aree montuose della Sicilia settentrionale, a quote più elevate altrove.

Venti inizialmente deboli dai quadranti occidentali con tendenza in giornata a disporsi dai quadranti sud occidentali e a rinforzare.

Mari generalmente mossi o localmente molto mossi, specie il mar Tirreno a largo ed il Canale di Sicilia.

Temperature in generale aumento, specie nei valori minimi.

Tempo previsto per Martedì 28 Novembre

Inizio di giornata all’insegna del cielo da nuvoloso a molto nuvoloso con ulteriore intensificazione della nuvolosità già fin dalla mattinata a partire dalla Sicilia occidentale e in estensione nel corso della giornata a buona parte del territorio regionale, dove saranno possibili precipitazioni diffuse e qualche locale rovescio specie sulla Sicilia occidentale e settentrionale, mentre la nuvolosità ed i fenomeni risulteranno meno diffusi lungo il settore sud orientale dell’isola.

Le nevicate saranno possibili a quote elevate oltre i 1900/2000 metri con accumuli maggiori lungo il versante ovest e settentrionale del comprensorio etneo.

In serata si assisterà ad una parziale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni lungo il settore centro meridionale dell’isola dove avremo delle locali schiarite, mentre la nuvolosità ed i fenomeni insisteranno lungo il settore settentrionale dell’isola specie l’area del messinese tirrenico e le aree montuose limitrofe.

I venti risulteranno da moderati a localmente forti dai quadranti nord occidentali.

Mari mossi o molto mossi, specie il Canale di Sicilia ed il mar Tirreno.

Temperature in ulteriore aumento.

Tempo previsto per Mercoledì 29 Novembre

Inizialmente lungo il settore occidentale e settentrionale dell’isola avremo condizioni di diffusa nuvolosità a cui saranno associate delle precipitazioni sparse e dei locali rovesci, ma con tendenza nel corso della seconda parte della giornata ad una graduale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni con ampie schiarite lungo il settore centrale e meridionale dell’isola.

I fenomeni risulteranno nevosi a partire dai 1900/2000 metri.

Venti moderati dai quadranti nord occidentali con tendenza in serata ad attenuarsi.

Mari generalmente mossi o molto mossi ma con graduale attenuazione del moto ondoso nel corso della serata.

Temperature in lieve diminuzione.