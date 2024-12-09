METEO SICILIA. SETTIMANA INSTABILE, MIGLIORAMENTO GRADUALE VERSO METÀ SETTIMANA

Nel corso delle ultime ore sul Mediterraneo centrale si è scavata una profonda circolazione depressionaria a seguito dell’arrivo di un’intensa perturbazione atlantica, seguita da masse di aria fredda...

Nel corso delle ultime ore sul Mediterraneo centrale si è scavata una profonda circolazione depressionaria a seguito dell’arrivo di un’intensa perturbazione atlantica, seguita da masse di aria fredda di estrazione artico marittima, che hanno determinato un sensibile peggioramento delle condizioni atmosferiche accompagnato da una burrascosa ventilazione a rotazione ciclonica in senso antiorario attorno al profondo centro di bassa pressione.

Nel corso dei prossimi giorni quest’area depressionaria stazionerà lungo il Tirreno centrale andando a condizionare il tempo anche sulla nostra regione dove il tempo risulterà instabile e a tratti perturbato con dei rovesci che si alterneranno a delle temporanee schiarite, il tutto accompagnato da una tesa ventilazione dai quadranti occidentali e con temperature di qualche grado inferiori alle medie, specie nei valori diurni.

A partire dalla giornata di Mercoledì si assisterà ad una graduale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni per l’allontanamento verso il Mediterraneo occidentale e l’area iberico marocchina della circolazione depressionaria, che determinerà lungo il Mediterraneo centrale una parziale rimonta di un promontorio anticiclonico di matrice sub tropicale, favorendo un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche associato ad un graduale rialzo termico.

Tempo previsto per la giornata di Lunedì 9 Dicembre

Fin dal mattino su gran parte del territorio regionale avremo condizioni di cielo molto nuvoloso con piogge e locali rovesci che si alterneranno a delle temporanee fasi asciutte, i fenomeni potranno assumere carattere nevoso a partire dai 1400-1500 metri.

Soltanto lungo il settore orientale avremo qualche schiarita in più e gli spazi soleggiati saranno più ampi.

I venti risulteranno da moderati a forti dai quadranti occidentali.

I mari risulteranno molto mossi o localmente agitati, specie lungo il Canale di Sicilia ed il mar Tirreno dove vi potranno essere delle locali mareggiate lungo le coste esposte, mentre risulterà mosso il mar Ionio in prossimità della costa.

Temperature generalmente stazionarie che risulteranno di qualche grado inferiori alle medie del periodo, specie per quanto riguarda i valori diurni.

Tempo previsto per la giornata di Martedì 10 Dicembre

Al mattino lungo il settore occidentale e sud occidentale dell’isola avremo condizioni di cielo molto nuvoloso, con possibili precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, mentre altrove la nuvolosità risulterà a carattere più irregolare ed i fenomeni risulteranno meno estesi ed intensi. Lungo i rilievi montuosi a partire dai 1400-1500 metri le precipitazioni potranno assumere carattere nevoso.

In serata si assisterà ad una graduale attenuazione della nuvolosità specie lungo le aree centro orientali della Sicilia.

Venti moderati dai quadranti occidentali e sud occidentali con locali rinforzi lungo il settore tirrenico.

Mari generalmente mossi, localmente molto mosso risulterà il Canale di Sicilia.

Temperature generalmente stazionarie.

Tempo previsto per la giornata di Mercoledì 11 Dicembre

Fin dal mattino su gran parte del territorio regionale avremo condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso con possibili precipitazioni lungo il settore tirrenico ed occidentale dell’isola. Poi a partire dal tardo pomeriggio si andrà incontro ad un lento e graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche con residui fenomeni lungo il settore tirrenico.

Venti moderati dai quadranti occidentali.

Mari generalmente mossi.

Temperature in lieve e generale aumento.