METEO SICILIA. TORNA L’ANTICICLONE AFRICANO, PUNTE DI 21 GRADI

Torna l'anticiclone africano sull'Italia, portando un caldo davvero anomalo sopratutto al sud dove il termometro arriverà a segnare oltre i 20 gradi centigradi.

E' quanto annuncia Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it

"Già nella giornata odierna - afferma - un vastissimo campo di alta pressione di origine africana, accompagnato da aria calda in quota, si espanderà sull'Europa centro-occidentale, bloccando di fatto qualsivoglia perturbazione atlantica o irruzione di aria fredda in discesa dal Polo Nord".

L'anomalia più rilevante riguarderà le temperature con scarti rispetto alla media climatica di +10°C per gran parte della settimana e l'assenza di pioggia. La giornata più calda sarà molto probabilmente giovedì 25 gennaio, con punte massime fin verso i 21°C in particolare al centrosud (lato tirrenico) e sulle due Isole Maggiori.

Nel dettaglio

Lunedì 22. Al nord: soleggiato e freddo; piovaschi in Liguria. Al centro: bel tempo, ma freddo; nubi in aumento. Al sud: sole ma clima invernale.

Martedì 23. Al nord: foschie in pianura, soleggiato altrove. Al centro: cielo irregolarmente nuvoloso. Al sud: bel tempo prevalente.

Mercoledì 24. Al nord: più nubi su pianure e coste, soleggiato sui rilievi. Al centro: poco nuvoloso e asciutto. Al Sud: tutto sole. endenza: va affermandosi sempre più un campo di alta pressione africana.