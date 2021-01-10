METEO: TEMPERATURE RECORD SUL MESSINESE, RAGGIUNTI I 30 GRADI

Mentre il Centro Nord è alle prese con temperature invernali le regioni del Sud risentono invece di un flusso caldo in arrivo dal Nord Africa con temperature fuori stagione. In Sicilia, dopo il valori...

Mentre il Centro Nord è alle prese con temperature invernali le regioni del Sud risentono invece di un flusso caldo in arrivo dal Nord Africa con temperature fuori stagione. In Sicilia, dopo il valori anomali di sabato sul settore tirrenico con massime fino a +28°C, nuovi valori elevati si segnalano nella giornata di domenica. E' sempre il messinese tirrenico a registrare i valori più alti con alcune stazioni nell'area di Barcellona Pozzo di Gotto che raggiungono i +30°C. Si tratta però di stazioni private con una serie storica limitata di anni pere cui i dati andrebbero confermati e omologati. Il record assoluto per gennaio è di Palermo avvenuto nel 1962 con +30,4°C. Si segnalano inoltre +27°C a Patti, +26°C a Cefalù, +25°C a Palermo. Di contro i valori non hanno superato i 16-17°C sulle zone ioniche dove le correnti calde su un mare più freddo danno luogo a banchi di nebbia sulle zone costiere. Questa differenza termica tra Ionio e Tirreno è dovuta ai venti di Scirocco che tendono a scaldarsi discendono velocemente dai rilievi verso il mare.

Questa grande anomalia cesserà gradualmente nelle prossime ore: già domani, Lunedì 11 Gennaio, le temperature diminuiranno sensibilmente in tutto il Sud, rientrando verso la normalità al punto che dopodomani, Martedì 12 Gennaio, sarà di nuovo inverno anche al Sud con nevicate sui rilievi dell’Appennino oltre i 1.000 metri di quota, piogge, temporali e freddo su coste, pianure e colline.