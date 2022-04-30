METEO, TORNA LA SABBIA DEL DESERTO DEL SAHARA

Sabbia del deserto e pioggia rossa, ci risiamo come riporta il sito 3bmeteo.itUn fenomeno sicuramente poco gradito e non parliamo solo del fastidio causato dalla colorazione rossastra di tutte le supe...

Sabbia del deserto e pioggia rossa, ci risiamo come riporta il sito 3bmeteo.it

Un fenomeno sicuramente poco gradito e non parliamo solo del fastidio causato dalla colorazione rossastra di tutte le superfici su cui cade il pulviscolo, ma soprattutto da quanti in questo periodo dell'anno soffrono di patologie respiratorie dovute alle allergie stagionali, particolarmente attive tra aprile e maggio.

L'unico rimedio è la mascherina FFP2 che riesce in parte a trattenere le particelle in sospensione, esattamente come per il particolato pm10. Ma veniamo ai fatti, il vortice di bassa pressione che da alcuni giorni si sta evolvendo alle basse latitudini nord africane ha sospinto grandi quantità di polvere sahariana nell'atmosfera raggiungendo persino il nord Europa.

Come anticipa il sito 3bmeteo.it si avranno concentrazioni molto variabili nell'arco del weekend. In generale le più alte saranno al Centro-Sud e in particolare sulla Sicilia, la Calabria e la Puglia.

Questa sabbia in virtù della pioggia attesa per un passaggio instabile potrà depositarsi su tutte le superfici ma anche in mancanza di precipitazione avrà comunque modo di raggiungere il suolo seppur, ovviamente in quantità minore.