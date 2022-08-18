METEO. ULTIME ORE DI GRAN CALDO: CROLLO TERMICO E MAESTRALE IN ARRIVO

Dopo l’intensa ondata di caldo che ha interessato la nostra isola negli ultimi giorni, con massime anche oltre i +40°C, nel prossimo fine settimana la situazione è destinata a cambiare per l’arrivo di...

L’arrivo di una saccatura di origine atlantica sull’Italia centro-settentrionale, che già oggi ha portato rovesci e temporali anche di forte intensità, spingerà il promontorio africano verso i Balcani, permettendo l’ingresso di aria più fresca da nord-ovest, accompagnata da un calo dei geopotenziali e moderati venti di maestrale.

Avremo riporta il sito centrometeosicilia.it quindi un sensibile calo delle temperature che sarà apprezzabile sui settori settentrionali ed occidentali a partite dalla mattinata di venerdì, mentre per il resto dell’isola a partire dalla notte successiva; con l’arrivo del maestrale torneranno i cieli azzurri, con il pulviscolo sahariano che gradualmente verrà spazzato via.

Possibile qualche episodio instabile tra venerdì e sabato sui settori settentrionali.

EVOLUZIONE PER IL WEEKEND

VENERDÌ 19 agosto

Sin dal mattino e per il resto della giornata cielo in prevalenza poco nuvoloso o velato da nubi medio-alte. Nel pomeriggio e poi in serata nuvolosità in aumento sul settore tirrenico centro-orientale, specie nel messinese, dove non si esclude qualche rovescio anche a carattere temporalesco.

Temperature in calo sia nei valori massimi che minimi, più marcato sui settori occidentali e settentrionali.

Venti di maestrale di moderata intensità.

Mari mossi, molto mosso il Canale di Sicilia.

SABATO 20 agosto

Sin dal mattino cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su gran parte dell’isola. Nuvolosità irregolare nella prima parte di giornata sui settori centro-settentrionali con possibili rovesci sparsi di debole o moderata intensità; miglioramento dal pomeriggio.

Temperature in lieve calo sia nei valori massimi che minimi, più marcato sui settori orientali.

Venti di maestrale di moderata intensità.

Mari mossi, molto mosso il canale di Sicilia.

DOMENICA 21 agosto

Giornata caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso su tutta l’isola. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento sul comprensorio etneo e nelle interne di siracusano e ragusano ma con basso rischio di fenomeni associati.

Temperature senza variazioni di rilievo, nelle medie stagionali o qualche grado sotto.

Venti di maestrale di moderata intensità.

Mari mossi.