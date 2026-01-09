Meteo, vento forte e mareggiate in Sicilia: avviso di fenomeni intensi fino a domenica
Un nuovo peggioramento delle condizioni meteo è atteso sulla Sicilia a partire da oggi, venerdì 9 gennaio 2026, con effetti che si protrarranno fino alla giornata di domenica 11 gennaio. A lanciare l’...
Un nuovo peggioramento delle condizioni meteo è atteso sulla Sicilia a partire da oggi, venerdì 9 gennaio 2026, con effetti che si protrarranno fino alla giornata di domenica 11 gennaio. A lanciare l’allerta è un avviso di previsione di fenomeni intensi che segnala venti forti dai quadranti occidentali, raffiche di burrasca e forti mareggiate lungo le coste esposte.
Secondo le previsioni, già dal pomeriggio di oggi la Sicilia sarà interessata da venti sostenuti, in progressiva intensificazione soprattutto nella giornata di sabato 10 gennaio, quando non si escludono raffiche di burrasca e condizioni marine molto difficili. Particolarmente esposti i tratti costieri, dove il moto ondoso potrà risultare elevato, con mari da molto agitati a localmente grossi, in particolare nello Stretto di Sicilia.
Il quadro meteo rientra in una più ampia fase di maltempo che coinvolge anche altre regioni del Sud e le aree tirreniche, con precipitazioni intense e temporali su Basilicata e Calabria e un generale peggioramento dei mari del Mediterraneo centro-occidentale.
Prudenza e attenzione
Si raccomanda la massima prudenza negli spostamenti, soprattutto lungo le strade costiere e nelle attività marittime. Attenzione anche a oggetti e strutture esposte al vento. È consigliabile seguire gli aggiornamenti ufficiali diramati dagli enti competenti, tra cui l’.
Avviso completo – Previsione di fenomeni intensi
PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 09/01/26
FENOMENI INTENSI ENTRO LE PROSSIME 12/18 ORE:
- PER LA GIORNATA DI OGGI VENERDI' 09 GENNAIO 2026, E FINO AL MATTINO
DI DOMENICA 11 GENNAIO, PERSISTE VENTO FORTE DI MAESTRALE CON
RAFFICHE DI BURRASCA O BURRASCA FORTE SULLA SARDEGNA, FINO A
TEMPESTA, PER LA GIORNATA DI DOMANI SABATO 10 GENNAIO, SULLE COSTE
SETTENTRIONALI E OCCIDENTALI CON CONSEGUENTI FORTI MAREGGIATE.
- SI PREVEDONO INOLTRE, DAL POMERIGGIO DI OGGI, VENERDI' 09 GENNAIO
2026, E FINO ALLA SERATA DI DOMANI SABATO 10 GENNAIO:
- PRECIPITAZIONI INTENSE E PERSISTENTI, ANCHE A CARATTERE
TEMPORALESCO, SUL SETTORE TIRRENICO DI BASILICATA E CALABRIA;
- VENTO FORTE DAI QUADRANTI OCCIDENTALI CON RAFFICHE DI BURRASCA O
BURRASCA FORTE SU BASILICATA E SICILIA, E FINO A TEMPESTA SULLA
CALABRIA, NELLA GIORNATA DI DOMANI, SABATO 10 GENNAIO, E FORTI
MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.
- PRECIPITAZIONI INTENSE E PERSISTENTI, ANCHE A CARATTERE
- SI PREVEDONO INFINE MOLTO AGITATI:
- MAR LIGURE, DAL POMERIGGIO DI OGGI, VENERDI' 09 GENNAIO, FINO AL
MATTINO DI DOMANI SABATO 10 GENNAIO;
- MARE E CANALE DI SARDEGNA, DAL POMERIGGIO DI OGGI, VENERDI' 09
GENNAIO, FINO AL POMERIGGIO DI DOMANI, SABATO 10 GENNAIO, IN
ULTERIORE AUMENTO A GROSSO FINO AL MATTINO DI DOMENICA 11 GENNAIO;
- TIRRENO CENTRO-MERIDIONALE, DAL MATTINO DI DOMANI, SABATO 10
GENNAIO, E FINO AL MATTINO DI DOMENICA 11 GENNAIO;
- STRETTO DI SICILIA, DAL POMERIGGIO DI DOMANI, SABATO 10 GENNAIO, E
FINO ALLA SERA DI DOMENICA 11 GENNAIO.
