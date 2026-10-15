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Paternò, il 27 ottobre assemblea sui lavoratori migranti convocata dai commissari

La Commissione Straordinaria convoca un incontro per il 27 ottobre. L'iniziativa arriva in un periodo segnato da episodi di violenza e preoccupazioni per la sicurezza cittadina.

A cura di Redazione
15 ottobre 2026 19:30
Paternò, il 27 ottobre assemblea sui lavoratori migranti convocata dai commissari -
Paternò
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PATERNÒ – La Commissione Straordinaria alla guida del Comune di Paternò ha convocato per martedì 27 ottobre 2026, alle ore 15:00, presso la Biblioteca Comunale, un'assemblea pubblica dedicata al tema dell'integrazione dei lavoratori migranti.

L'iniziativa viene annunciata in un momento particolarmente delicato per la città, dopo i recenti episodi di cronaca che hanno riacceso l'attenzione sulla sicurezza e sull'ordine pubblico, soprattutto nelle zone del centro cittadino.

Tra i fatti più gravi, l'accoltellamento di un giovane di 20 anni avvenuto nella notte dell'11 ottobre nei pressi della Villa Moncada, oltre alle liti e alle risse segnalate negli ultimi mesi.

Una situazione che ha portato anche alla convocazione, il 14 ottobre, del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura di Catania, alla presenza della Commissione Straordinaria e dei vertici delle Forze dell'Ordine.

Adesso l'attenzione si concentra anche sul tema dell'integrazione dei lavoratori migranti, al centro dell'assemblea annunciata dall'amministrazione comunale. Non è stato indicato un collegamento diretto tra la convocazione e i recenti episodi di cronaca.

L'appuntamento è dunque fissato per martedì 27 ottobre alle ore 15:00, presso la Biblioteca Comunale di Paternò.

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