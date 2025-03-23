METRO CATANIA: DAL 24 MARZO CORSE ANTICIPATE ALLE 6.00 NEI GIORNI FERIALI

A partire da lunedì 24 marzo, la Metropolitana di Catania anticiperà l'orario di inizio delle corse nei giorni feriali, con la prima partenza fissata alle ore 6.00 del mattino dalla stazione di Monte...

A partire da lunedì 24 marzo, la Metropolitana di Catania anticiperà l'orario di inizio delle corse nei giorni feriali, con la prima partenza fissata alle ore 6.00 del mattino dalla stazione di Monte Po. Questa modifica risponde alla richiesta avanzata lo scorso 19 febbraio dal sindaco Enrico Trantino e dal vicesindaco Paolo La Greca ai vertici della Ferrovia Circumetnea (Fce), durante un incontro tenutosi a Palazzo degli Elefanti.

L’anticipo dell’orario di avvio delle corse rappresenta un passo importante per incentivare l’uso del trasporto pubblico a discapito di quello privato, favorendo in particolare i lavoratori che devono raggiungere il proprio posto di lavoro in orari prestabiliti.

Il ringraziamento del sindaco Trantino

"Ringrazio il Commissario del Governo per la Ferrovia Circumetnea, Angelo Mautone, e il direttore generale Salvo Fiore per aver accolto la nostra sollecitazione di anticipare alle ore 6.00 la partenza dei treni nei giorni feriali e alle ore 7.00 nei festivi", ha dichiarato il sindaco Enrico Trantino. "Si tratta di un piccolo ma significativo miglioramento che allinea la Metro di Catania agli standard di altre grandi città e, in alcuni aspetti, li supera. Infatti, il servizio è attivo fino all’una di notte il venerdì e il sabato, supportando così anche le esigenze della movida".

Nuove frequenze della Metropolitana

Le corse della metropolitana seguiranno queste nuove frequenze:

Giorni feriali : ogni 10 minuti dalle 6.00 alle 15.30, e ogni 13 minuti dalle 15.30 alle 22.30.

: ogni 10 minuti dalle 6.00 alle 15.30, e ogni 13 minuti dalle 15.30 alle 22.30. Giorni festivi: prima partenza alle ore 7.00.

Questa iniziativa mira a migliorare la mobilità urbana, rendendo il trasporto pubblico più efficiente e accessibile per i cittadini.