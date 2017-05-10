Come riporta la la Ferrovia Circumetnea sulla sua pagina Facebook, informa sul servizio sperimentale di bus navettaInformiamo la gentile utenza che, a partire da lunedì 15 maggio, sarà attivato, in v...

Informiamo la gentile utenza che, a partire da lunedì 15 maggio, sarà attivato, in via sperimentale, un servizio bus navetta che collegherà Lineri e Montepalma, frazioni del comune di Misterbianco, con la stazione di Nesima della Metropolitana di Catania.

Il servizio prevede 34 corse giornaliere dalle ore 7:00 alle ore 19:30; la frequenza sarà di 15 minuti tra le ore 7:00 / 8:30 e le ore 12:00 / 14:30 e di 30 minuti dalle ore 14:30 fino al termine del servizio stesso.

Per usufruire del servizio basterà presentare il proprio abbonamento o comprare il biglietto giornaliero della metro al costo di € 2,00, acquistabile nei punti vendita o a bordo delle stesse navette; si potranno così utilizzare sia il bus navetta sia la metropolitana per l'intera giornata.

METRO: DAL 15 MAGGIO BUS NAVETTA DA MISTERBIANCO PER LA STAZIONE NESIMA

Raggiungere il centro storico catanese diventa sempre più veloce e comodo.