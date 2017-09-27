METRO DI CATANIA APERTA IL SABATO SERA - GLI ORARI
A cura di Redazione
27 settembre 2017 21:42
Dopo l' annuncio della scorsa settimana del sindaco di Catania Enzo Bianco, arriva l’ufficialità sui propri canali social , anche da parte di Ferrovia Circumetnea, che a a partire da sabato 30 settembre e per tutti i sabato successivi, la Metropolitana di Catania sarà attiva con le seguenti estensioni orarie:
- Ultima corsa dalla stazione metro Nesima partirà alle ore 24:00
- Ultima corsa dalla stazione metro Stesicoro partirà alle ore 00:30