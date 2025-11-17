Metro in costruzione, da oggi cambia la viabilità vicino a Etnapolis: semaforo e traffico rallentato

Da oggi lunedì 17 fino a venerdì 28 novembre, a seguito di richiesta presentata dalla Ferrovia Circumetnea (FCE), sarà modificata la viabilità sulla S.p. 229/II – tratto “Valcorrente – Paternò”, in co...

Da oggi lunedì 17 fino a venerdì 28 novembre, a seguito di richiesta presentata dalla Ferrovia Circumetnea (FCE), sarà modificata la viabilità sulla S.p. 229/II – tratto “Valcorrente – Paternò”, in corrispondenza della bretella di uscita del Centro Commerciale Etnapolis, in territorio di Belpasso.

L’intervento si rende necessario per consentire la movimentazione di carichi e la realizzazione di una paratia di pali nell’ambito dei lavori attualmente in appalto per la costruzione della metropolitana.

La modifica alla circolazione, disposta con ordinanza della Città metropolitana di Catania, avrà una durata di 12 giorni consecutivi.

Nel tratto interessato verrà istituito il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico; il limite di velocità è di 20 km/h con divieto di sorpasso.

La misura è stata adottata al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e dei lavoratori impegnati nelle operazioni. La FCE provvederà a installare la segnaletica stradale temporanea e la cartellonistica che indica la presenza dee cantiere.

Il rispetto delle prescrizioni sarà verificato dagli organi di polizia stradale competenti. Eventuali violazioni del Codice della Strada saranno soggette alle sanzioni previste.