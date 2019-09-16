METROPOLITANA DI CATANIA: APERTA LA DOMENICA E TUTTI I GIORNI FINO ALLE 22

A partire dal prossimo 22 settembre la metropolitana di Catania sarà in servizio tutti i giorni, domeniche incluse, dal lunedì al sabato dalle 6:40 alle 22 e la domenica dalle 8:30 alle 22.Inoltre, pe...

Inoltre, per festeggiare insieme e per chiudere alla grande la 18a edizione della Settimana Europea della Mobilità, nel suo primo giorno di apertura ordinaria domenicale, l’accesso alla metropolitana di Catania sarà gratuito domenica 22 settembre, con corse dei treni dalle 8:30 alle 22 e frequenza in entrambe le direzioni di 15 minuti.

In particolare, le prime corse saranno alle 8:30 da Nesima e alle 8:55 da Stesicoro; le ultime alle 21:30 da Nesima e alle 22:00 da Stesicoro.

Da lunedì 23 settembre, si aggiungono nuove corse alle 21:25, 21:40 e 22:00 da Stesicoro per Nesima e alle 21, 21:15 e 21:30 da Nesima per Stesicoro.

L’apertura della metropolitana, da lunedì a sabato, rimane alle 6:45, la frequenza dei treni rimane di una corsa ogni 10 minuti in entrambe le direzioni.