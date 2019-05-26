METROPOLITANA DI CATANIA: CONFERENZA PROGRAMMATICA A PATERNÒ

La Metropolitana di Catania, lo sviluppo dell’importante infrastruttura al servizio della rete di trasporti catanese e pedemontana.E’ su questa tematica che il deputato regionale Giuseppe Zitelli e l’...

La Metropolitana di Catania, lo sviluppo dell’importante infrastruttura al servizio della rete di trasporti catanese e pedemontana.

E’ su questa tematica che il deputato regionale Giuseppe Zitelli e l’intero gruppo di “Diventerà Bellissima”, hanno voluto organizzare una conferenza programmatica, da tenersi il prossimo 30 maggio, a Paternò.

Diverse le questioni da dover affrontare. A partire dalla situazione attuale con l’ultimo finanziamento, messo a disposizione lo scorso mese di aprile da parte dell’Unione Europea, per la tratta Stesicoro-aeroporto Fontanarossa. L’intervento è destinatario di 358 milioni di euro, e permetterà di collegare in tempi rapidi, il centro di Catania con l’aeroporto internazionale catanese. Otto le stazioni: San Domenico, Vittorio Emanuele (Ospedale), Palestro, San Leone, Verrazzano, Librino, Santa Maria Goretti, aeroporto Fontanarossa.

Sul versante dell’hinterland ha ottenuto un finanziamento da 115 milioni di euro, il tratto Misterbianco - Piano Tavola. Per riuscire a chiudere il cerchio e completare l’intero tracciato previsto, da Adrano a Catania, manca l’ultimo snodo centrale, il Piano Tavola – Paternò. Sei le stazioni da Misterbianco a Paternò. Si tratta di: Misterbianco centro, Gulotta, Belpasso, Valcorrente, Giaconia e Paternò Ardizzone.

L’intervento è già stato completato nella sua progettazione preliminare, ma attende ora il finanziamento. “E’ su questo fronte che dobbiamo muoverci – evidenzia il deputato regionale Giuseppe Zitelli -. Poter completare quest’ultimo tratto, Paternò-Misterbianco ha più vantaggi: in termini di funzionalità, migliorando e potenziando la rete di collegamento con Catania; in termini ambientali, per poter fruire di un mezzo pubblico, permettendo a tanti pendolari di lasciare la propria auto a casa; in termini economico-turistici, per la facilità con cui si potrà collegare l’aeroporto di Catania ai Comuni dell’hinterland.”

La stazione Ardizzone, a Paternò, sarà il futuro capolinea della metropolitana con annesso deposito e officina. È prevista la realizzazione anche di un people mover in galleria (1197 m) che servirà a collegare la stazione Ardizzone con Piazza della Regione.

Appuntamento dunque al 30 di Maggio, alle ore 18.

All’incontro, dopo i saluti dei consiglieri Anthony Distefano e Giuseppe Lo Presti; del coordinatore provinciale di Diventerà Bellissima, Francesca Catalano; e del deputato regionale, Gaetano Galvagno; sono previste le relazioni del deputato regionale Giuseppe Zitelli; dell’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone e del direttore generale FCE, Salvatore Fiore.

Previsti gli interventi programmati di: Francesco Finocchiaro, di Officina 21; ed ancora, il project manager, Franco Pennisi; e il geologo Salvatore Vitellino. Concludono: l’assessore regionale Ruggero Razza e il coordinatore regionale Diventerà Bellissima, Gino Ioppolo.