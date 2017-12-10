Mette incinta la fidanzata, poi la madre, la zia e la sorella di lei: la storia di un 23enne calabrese diventa virale

Bufala o verità? Di certo al momento c'è solo che è una storia che ha dell'incredibile e che in tanti stanno tentando di verificare perché è diventata virale sul web. La notizia è emersa nel corso di...

Bufala o verità? Di certo al momento c'è solo che è una storia che ha dell'incredibile e che in tanti stanno tentando di verificare perché è diventata virale sul web. La notizia è emersa nel corso di una nota trasmissione di Radio Deejay e viene ritenuta da molti come veritiera.

In effetti da Radio Deejay, ancora 48 ore dopo che la notizia è dilagata, non è giunta alcuna smentita. Come neppure i conduttori della trasmissione in questione (la Bomba), Luciana Littizzetto e Vic hanno smentito. E per questo è stata ripresa anche da importanti testate giornalistiche nazionali.

Il dubbio che si tratti di una bufala quindi rimane. Perché il racconto è davvero incredibile.

Alfio è un ragazzo calabrese di 23 anni, bello e fidanzato con una 19enne. Quando ha scoperto della gravidanza non è stato felicissimo, così ha deciso di smettere di fare sesso con lei, a causa di un blocco psicologico che la situazione che stava vivendo gli aveva provocato. Questo lo ha spinto a confidarsi con la madre della giovane fidanzata, così la donna, preoccupata del fatto che potesse tradire la figlia, si è offerta di soddisfare lei i bisogni sessuale del giovane e sono stati a letto insieme.

Dal momento di passione però è venuta fuori una seconda "brutta notizia" per Alfio, visto che anche la suocere era incinta. òa depressione ed il timore del ragazzo non passano inosservati agli occhi di una zia della fidanzata che cerca di consolarlo in tutti modi, fino a finirci a letto insieme, ma anche questa volta lei rimane incinta.

Alfio cerca di scappare da questa situazione e va a riflettere in un casolare fuori dal paese dove incontra la sorella 17enne della sua fidanzata con cui si sfoga. Anche in questo caso il momento di consolazione va oltre e ha un rapporto anche con la giovane che resta incinta.

Alfio è scappato dal paese. Che si sia trattato di gravidanze reali o di una semplice trovata per mettere nei guai il ragazzo in difficoltà non è ancora sicuro. Certo è presumibile che lui possa aver imparato una grande lezione dalla vita.

Ma la probabilità che finisca per essere annoverata come l'ennesima fake news, a nostro avviso, resta altissima...