MEZZO PESANTE RIBALTATO SULLA TANGENZIALE DI CATANIA

Incidente questa mattina intorno le ore 04 sulla tangenziale di Catania, tra lo svincolo tangenziale di Catania e lo svincolo Lentini-Carlentini.

Per cause non ancora note, un mezzo pesante che trasportava prodotti alimentari si è ribaltato.

Il camionista non ha riportato ferite gravi secondo le prime info, ma visto che l’intera carreggiata era occupata per i soccorsi è stato necessario interrompere completamente il traffico.

Sul posto personale di Anas, polizia Stradale e mezzi di soccorso

Attualmente Il tratto interessato dall'incidente è stato chiuso per la gestione del sinistro, con uscita obbligatoria Zona industriale Sud