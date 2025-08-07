MI HANNO ALLONTANATO, NON ME NE SONO ANDATO”: PAGANA ROMPE IL SILENZIO E ACCUSA IL PATERNÒ

Dopo l’annuncio ufficiale del Paternò Calcio sulla separazione tecnica da Giuseppe Pagana, arriva la replica del diretto interessato. L’ormai ex allenatore rossoazzuro ha pubblicato un lungo post sui...

Dopo l’annuncio ufficiale del Paternò Calcio sulla separazione tecnica da Giuseppe Pagana, arriva la replica del diretto interessato. L’ormai ex allenatore rossoazzuro ha pubblicato un lungo post sui social, in cui racconta la propria versione dei fatti e chiarisce con fermezza: non è stato lui a lasciare, ma è stato allontanato dalla società.

Una dichiarazione che ribalta, almeno in parte, la narrazione ufficiale. “È facilmente comprensibile la differenza tra l’abbandonare e l’essere allontanato per scelte altrui”, scrive Pagana, sottolineando di aver forse dato troppa fiducia a persone che, secondo lui, hanno sottovalutato la sua lucidità e la sua professionalità.

Il tecnico non entra nei dettagli contrattuali, ma sottolinea quanto per lui contino i valori e gli accordi morali: “Per chi vive con determinati principi, una stretta di mano vale più di un contratto scritto”. Un riferimento chiaro a un'intesa che, a suo dire, era stata già raggiunta verbalmente ma che poi non è stata rispettata nei fatti.

Pagana critica anche il modo in cui è stata comunicata la sua uscita, parlando apertamente di una narrazione “alterata”, dove alcuni elementi sono stati messi in risalto e altri oscurati. Una gestione mediatica che ha alimentato confusione e, in parte, polemiche.

Nonostante il dispiacere, Pagana sceglie di chiudere il suo messaggio con toni positivi e con un augurio sincero: “Spero con tutto il cuore che il Paternò, come promesso pubblicamente davanti a una città in festa, possa stravincere il campionato e tornare in Serie C. Cosa che, tra l’altro, non sarebbe una novità… dal momento che un visionario l’ha già fatto”.

Una frecciata elegante, ma significativa. Pagana lascia Paternò con la dignità che lo ha sempre contraddistinto, ma anche con la consapevolezza di non essere stato trattato come meritava. La sua uscita apre adesso un nuovo capitolo per il club, che dovrà dare risposte concrete a tifosi e città, dopo settimane di attese e proclami.

Nel frattempo, la squadra è ancora in attesa di un nuovo allenatore ufficiale, mentre molte avversarie hanno già iniziato la preparazione. E a Paternò, almeno per ora, più che acqua che bolle, c’è solo fumo.