«MI SONO ROTTO CLAVICOLA E FEMORE IN TRE PUNTI», INCIDENTE IN BICI PER JOVANOTTI

Brutto incidente per Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, che cadendo dalla bicicletta si è rotto il femore in tre punti e la clavicola. È lo stesso cantante ad annunciarlo attraverso un video postato su facebook. "Temo di essermi rotto qualcosa. Ho fatto un gran volo in bici - racconta mostrando le immagini del suo incidente in cui ringrazia più volte i soccorritori in lingua spagnola - Ho fatto un volo bastardissimo, per via di un dissuasore di velocità posto sulla strada, non l'ho proprio visto e sono andato giù. Non riesco a stare in piedi, quindi…Sono volato alla grande".

Il cantante spiega di essere "ospite di un amico in Repubblica Dominicana: mi sono portato la bici al mare - aggiunge nel video e sbam!. Mi sono fatto male".

Sbalzato per diversi metri Lorenzo Cherubini è caduto rovinosamente e l'esito, una volta giunto in ospedale è questo: femore rotto in tre punti e frattura alla clavicola. Nei prossimi giorni dovrà essere operato: "Il mio medico di fiducia dice che dovrò impiantarmi un chiodo di titanio nel femore", ha aggiunto.