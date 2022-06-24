MICCICHÈ CONTRATTACCA: "STAVOLTA IL CANDIDATO SPETTA A FI E DEVE ESSERE DI PALERMO"

Musumeci dice di essere pronto a fare un passo di lato se il suo nome dovesse risultare divisivo? Ha ancora dubbi? Sta facendo sciarriare (litigare ndr) tutta la Regione. Ha fatto moltissimi errori e...

Musumeci dice di essere pronto a fare un passo di lato se il suo nome dovesse risultare divisivo? Ha ancora dubbi? Sta facendo sciarriare (litigare ndr) tutta la Regione. Ha fatto moltissimi errori e continua a fare la vittima. Altro che "fuoco amico" di cui parla. E’ stato il primo nemico di se stesso».

Il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè, che è anche coordinatore di Forza Italia in Sicilia, ha aspettato 24 ore prima di rispondere, punto per punto, alla conferenza stampa di ieri del Governatore siciliano Nello Musumeci, in cui il Presidente ha annunciato di essere pronto a ritirare la sua ricandidatura a ottobre se il suo nome dovesse risultare "divisivo" nella coalizione di centrodestra.

Ieri, Musumeci, non ha mai fatto il nome di Miccichè, ma ha parlato esplicitamente di «attacchi indicibili arrivati dal fuoco amico», riferendosi propri all’ex viceministro dell’Economia. E oggi, per la prima volta, Miccichè rivendica, «un candidato di Forza Italia per la Presidenza della Regione siciliana». Ma deve avere tre caratteristiche: «Di Fi, palermitano e donna».

«Musumeci ha fatto moltissimi errori, se avesse avuto la capacità di capire i suoi errori, oggi la situazione non sarebbe questa - dice Miccichè in una intervista rilasciata all’Adnkronos - Diversi assessori mi hanno rassicurato che sarebbe cambiato, ma non solo non è cambiato. Ieri ha fatto pure una conferenza stampa in cui parla di "fuoco amico" come se avessimo deciso di impallinarlo per un fatto di potere e questo non mi sta bene».