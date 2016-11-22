Michele Bonaccorso rieletto presidente della Federazione regionale baseball

Ha ottenuto il 77% dei consensi delle società presenti

Ampio consenso per Michele Bonaccorso, riconfermato Presidente della FIBS Sicilia con il 77% dei voti delle società presenti a votare in assemblea. I suoi consiglieri saranno: Michele Consiglio, Giuseppe Montagno, Giuseppe Romano e Lidia Tizzone.

All'Assemblea hanno presenziato 13 società su 16, più una non avente diritto al voto, per un totale di 518 voti pari al 92,5% del totale dei voti regionali. Bonaccorso ha ricevuto 399 voti su 518, astenute società per un totale di 119 voti.

“Il nuovo quadriennio ci porterà verso il 2020 - dichiara Michele Bonaccorso -, data importante perché segna il rientro del baseball alle Olimpiadi, con tutti i suoi significati e tutti i suoi valori. Il nuovo quadriennio si deve programmare considerandolo un vero e proprio progetto da sviluppare; un traguardo da raggiungere. Per fare tutto questo, ci vuole la collaborazione di tutti, fare rete con spirito di amicizia. Questo deve essere il percorso verso il futuro e non può essere il lavoro del singolo, del Presidente, ma il lavoro condiviso da un gruppo di persone, dalla nostra comunità, da tutto il comitato regionale che nel suo insieme progetta il proprio futuro, oltre il baseball e il Softbal".