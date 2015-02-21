Michele Milazzo coordinatore cittadino del Megafono

Il portavoce regionale, Caudo: "Un consiglio dò a Mangano, che azzeri la giunta, ritiri le deleghe, apra la crisi e discuta con tutti i pezzi della città

95047.it Il comunicato stampa diffuso dal coordinamento provinciale del Megafono:

Giovedì sera, in una riunione dall’aspetto organizzativo, è stato costituito il circolo de “IL MEGAFONO” a Paternò. Chiamato a ricoprire la carica di Coordinatore del circolo è stato chiamato Michele Milazzo, il quale dovrà nelle prossime settimane convocare l’assemblea comunale, aperta anche alle associazioni civiche, ove saranno decise le politiche locali e nominato il direttivo. Tanto fermento ed interesse negli operatori della politica paternese ha destato tale iniziativa, seppur sottesa, segno del grande interesse nei confronti del Movimento del Presidente della Regione Rosario Crocetta.

"Dopo avere ascoltato gli umori sfavorevoli nei confronti di questa amministrazione comunale, che serpeggiano, ma neppure tanto nascosti, in città, e degli amici che stasera si sono riuniti in mia presenza, - riprende un concetto già espresso qualche giorno fa, Giuseppe Caudo, coordinatore provinciale e portavoce regionale del Megafono - e con tutte le formazioni politiche di Paternò, per dare vita ad una amministrazione di salute pubblica. Diversamente consideriamo un errore andare avanti così e valuteremo insieme agli amici di Paternò, i quali hanno autonomia decisionale e con i quali abbiamo costituito il circolo del Megafono, la posizione da assumere. Mangano ha il compito e il dovere nei confronti della comunità di sciogliere i nodi che da mesi sono alla sua attenzione". "Partirei da questa novità - continua Caudo - per evidenziare a Mangano, che conviene a lui, a tutti e soprattutto alla città dare una svolta politica netta, una discontinuità, ciò che finora non c’è stata. Senza coinvolgimento nelle scelte per una politica condivisa, non ci sentiamo di dare alcun sostegno solo per una immaginaria appartenenza ideale. IL MEGAFONO che è il movimento del Presidente della Regione e per sua natura pluralista. Noi siamo per la risoluzione dei problemi con le buone prassi amministrative, ma intendiamo partecipare attivamente alle scelte, insieme a tutte le forze sane di questa comunità, senza alcuna preclusione ideologica, pur ritenendo il movimento strategico nel centrosinistra siciliano”.

Michele Milazzo a partire da subito incontrerà i tanti consiglieri comunali, professionisti, imprenditori, cittadini, che hanno visto con attenzione e simpatia l’iniziativa, in vista dell’assemblea comunale, dove saranno coinvolti, che stabilirà la linea da adottare.