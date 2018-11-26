MICRO SCOSSA DI TERREMOTO ALLE ORE 13:28 CON EPICENTRO PATERNO'

Lieve scossa nel Catanese di magnitudo 2: e' stata registrata alle 13.28 a otto chilometri a sud-ovest di Paterno' dall'Istituto nazionale di geofisica evulcanologia. L'ipocentro e' stato localizzato...

Lieve scossa nel Catanese di magnitudo 2: e' stata registrata alle 13.28 a otto chilometri a sud-ovest di Paterno' dall'Istituto nazionale di geofisica evulcanologia. L'ipocentro e' stato localizzato auna profondita' di 22 chilometri. Il sisma non e' stato avvertito dalla popolazione. Non sono stati segnalati danni. Nella notte, poco prima delle 3, un terremoto di magnitudo 2.6 era stato localizzato nel litorale del Messinese

I DATI DEL TERREMOTO

Un terremoto di magnitudo ML 2.0 è avvenuto nella zona: 8 km SW Paternò (CT), il26-11-2018 13:28:14 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 37.51, 14.86 ad una profondità di 22 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.