MICRO SCOSSA DI TERREMOTO QUESTA MATTINA CON EPICENTRO BELPASSO

Una micro scossa di terremoto si è registrata questa mattina, 23 Febbraio 2023 alle ore 06 43 all'interno del Parco dell'Etna.Lo ha comunicato l'Istituto Nazionale di Geofisica e VulcanologiaIl sisma...

A cura di Redazione 23 febbraio 2023 07:29

Condividi