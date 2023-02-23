MICRO SCOSSA DI TERREMOTO QUESTA MATTINA CON EPICENTRO BELPASSO
Una micro scossa di terremoto si è registrata questa mattina, 23 Febbraio 2023 alle ore 06 43 all'interno del Parco dell'Etna.
Lo ha comunicato l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Il sisma è stato registrato alle 6,43, in territorio di Belpasso.
L’Invg, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha localizzato l’epicentro della scossa, di magnitudo 1.5, a tre chilometri a nord da Belpasso, a una profondità di soli 1 chilometro.
Comuni entro 10 km dall'epicentro
Belpasso 3 km
Ragalna 4 km
Nicolosi 4 km
Camporotondo Etneo 4km
San Pietro Clarenza 7 km
Pedara 7km
Mascalucia 8 km
Santa Maria di Licodia 8km
Trecastagni 9km
Paternò 9 km
Tremestieri Etneo 9km