MICRO SCOSSE A RAGALNA: LA TERRA TREMA DUE VOLTE IN POCHI MINUTI

Oggi, 11 febbraio 2025 due scosse di terremoto sono state registrate nella zona di Ragalna, in provincia di Catania. Entrambi i terremoti hanno avuto una magnitudo di ML 1.8 e sono stati localizzati d...

Oggi, 11 febbraio 2025 due scosse di terremoto sono state registrate nella zona di Ragalna, in provincia di Catania. Entrambi i terremoti hanno avuto una magnitudo di ML 1.8 e sono stati localizzati dalla Sala Operativa INGV_OE di Catania.

La prima scossa si è verificata alle 14:48:27 con epicentro a 3 km a est di Ragalna (CT). Le coordinate geografiche del sisma sono 37.6400 di latitudine e 14.9770 di longitudine, con una profondità di 4 km.

La seconda scossa è avvenuta poco dopo, alle 14:52:44 con epicentro a 3 km a nord-est di Ragalna (CT). Le coordinate registrate sono 37.6530 di latitudine e 14.9590 di longitudine, con una profondità di 7 km.

Al momento non si segnalano danni a persone o cose. L'evento rientra nell'attività sismica tipica della zona etnea, soggetta a frequenti movimenti tellurici di bassa magnitudo. Le autorità locali e gli esperti dell'INGV continuano a monitorare la situazione per eventuali sviluppi.

Si invita la popolazione a seguire le indicazioni della Protezione Civile e a rimanere informata tramite i canali ufficiali.