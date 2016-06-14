Migliorano le condizioni dell'operaio paternese

La nota del Centro Etnapolis

95047.it La Direzione di Etnapolis informa che è ricoverato in ospedale sotto osservazione, ma sta bene, l’operaio della ditta specializzata che ieri è stato vittima di un incidente autonomo durante una normale attività di manutenzione ordinaria.

L’uomo, insieme ad altri colleghi, stava lavorando alla periodica revisione delle porte tagliafuoco (porte R.E.I.) del centro commerciale.